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瘋電影／狙擊獵殺：救援行動　吉布提共和國獨立前之亂

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文／賴賴

▲▼狙擊獵殺：救援行動。（圖／yahoo）




瘋言瘋語：

前面敘述稍微平緩，且搭配襯底音樂也有些太輕快，畢竟一開始整車小孩就被車走了，果然是法國電影，操作上和好萊塢就是不同，歐洲人就閒適許多。但儘管如此電影仍然好看。

劇情流暢，整體感是好看的，尤其是真實故事也讓人回想起許多部電影，都跟整車巴士被擄走有關，最有名的就是基努李維的《捍衛戰警》，有別於好萊塢不同型態的操作模式，不走英雄主義風格，但卻也沒有對於暴力份子多加描述，正因對國家情勢不同立場的強烈表達抗議，所以恐怖分子原來也是老師，各有各自立場。

個人非常喜歡這種不標榜個人英雄主義，而是站在一個事件的角度去報導，沒有是非對錯，敵我立場分明，孩子是無辜的，所以犧牲無辜者的恐怖行動不應該，但也點一個老師要走到這一步，是經過多少掙扎和無奈，沒有妖魔化恐怖份子非常人道。畢竟通常便是找一個十惡不赦的壞人開始獵巫，是最簡易的戲劇操作方式。

我來補充一下電影沒有說清楚的歷史，節錄維基百科：原來這塊土地1850年，法國入侵吉布提，於1888年占領全境，並於1896年成立法屬索馬里蘭殖民政府。1967年，經由居民投票決定繼續維持著法國海外領地的地位，之後改稱為法屬阿法爾和伊薩領地，法國政府給予其實際上的自治地位。
之後的議會選舉阿法爾族所屬的進步黨獲得壓倒性的勝利。而以伊薩族為主的獨立非洲人民同盟也擴展勢力要求獨立。因此於1975年12月31日，法宣布同意吉布提獨立。

電影正是1976年所發生的真實事件，電影中的暴民原來是為自己土地立場而戰，也壯烈犧牲了，索性1977年6月27日吉宣告獨立，定國名為吉布提共和國。恐怖份子可以算是吉布提的革命先烈，不過法國電影不會這麼說，反而是無辜的法國兒童受傷受害，但是能夠拍出這樣的歷史紀錄，也是一件非常正確的選擇，電影好看，於是多認識了一個跟我們沒有關係的國家吉布提共和國。


片　　名：狙擊獵殺：救援行動
英文名稱：15 Minutes of War
類　　型：動作
上映日期：2019-10-25
片　　長：01時35分
導　　演：佛列德葛希瓦(Fred Grivois)
演　　員：艾爾本雷諾瓦(Alban Lenoir) 、 歐嘉柯瑞蘭蔻(Olga Kurylenko)
國　　家：法國、比利時
語　　言：法語
發行公司：亮點國際影業


劇情大綱

本片為真實事件改編，描述北非索馬利亞境內發生21名法國孩童與美國老師 (歐嘉柯瑞蘭蔻飾演)，在上學途中被恐怖份子劫持，引發兩方對峙。法國反恐小組的隊長安德烈 (艾爾本雷諾瓦飾演)必須帶領5名狙擊手，找到最迅速方式，將人質平安救出，過程中各方協調發生許多問題，而恐怖份子耐性逐漸磨掉，時間也不夠了…

新銳導演佛列德葛希瓦首部動作片，情節緊湊順暢，全片將真實事件完整呈現，保證將令觀眾大呼過癮。

▲▼狙擊獵殺：救援行動。（圖／yahoo）

▲被恐怖分子挾持的校車，老師奮不顧身上來陪伴。

▲▼狙擊獵殺：救援行動。（圖／yahoo）

▲其實恐怖份子也是老師出身，所以為什麼成為恐怖分子，有其原因。

▲▼狙擊獵殺：救援行動。（圖／yahoo）

▲每個人都站在對族人好的立場出發，方式不同。

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