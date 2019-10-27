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長榮旗下長汎搶攻摩托車賽、馬拉松主題旅遊商機　今年業績上看38億大關

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▲長汎旅行社董事長陳憲弘表示，「長汎假期」規劃的旅遊商品朝分眾化、主題化方向設計，以朝向全方位觀光旅遊集團邁進。（圖／長汎提供）

▲長汎旅行社董事長陳憲弘表示，「長汎假期」規劃的旅遊商品朝分眾化、主題化方向設計，以朝向全方位觀光旅遊集團邁進。（圖／長汎提供）

記者林淑慧／台北報導

台北國際旅展將在下月登場，旅行業搶攻分眾市場出新招。長榮集團旗下長汎旅行社首創MOTOGP賽事主題旅遊，並持續發展澳洲黃金海岸馬拉松的行程，一手包辦解決運動迷苦惱的賽事門票及交通住宿等，挹注今年業績上看38億元大關。

長汎旅行社前身為新台旅行社，以「桂冠旅遊」品牌為消費者熟知，長榮併購後正式更名為長汎旅行社，董事長陳憲弘表示，將借助集團的航空資源，以新開航點及主題旅遊包裝優質產品搶市，明年營收挑戰40億元大關。

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陳憲弘說，長汎假期成立以來對於主題旅遊的發展也投入極大的心力，其中「世界摩托車錦標賽(MOTOGP)」為摩托車界最重要的賽事，長汎領先市場各家業者，成為MOTOGP賽事旅遊主題之首創。

▲長汎假期（EverFun Holiday）為長榮集團旗下旅遊品牌。（圖／長榮提供）

▲長汎假期（EverFun Holiday）為長榮集團旗下旅遊品牌。（圖／長榮提供）

長汎每年帶領台灣車迷前往日本現場觀看茂木分站賽，一手包辦解決車迷苦惱的賽事門票、應援席位、交通住宿，更安排參與排位賽、前夜祭，以及MOTOGP相關行程，如本田博物館、Ricoland機車用品店、知名車手Rosi直營粉絲專賣店等，在旅遊市場中闖出名號。

「每年吸引不少死忠車迷的回流，參團人數也持續增加，並增加其他國家分站賽事的旅遊產品，如泰國、馬來西亞、奧地利、瓦倫西亞分站，也讓長汎看到主題旅遊市場的成長性。」陳憲弘說。

另外，近年運動休閒風氣越來越興盛，長汎自成立起持續發展澳洲黃金海岸馬拉松的行程，帶著跑友在最美海岸線參與賽事，今年與長榮航空結合「長榮世界跑專案」，與各地旅遊局及路跑協會、跑團合作，以全球馬拉松賽事為主題結合賽事與觀光旅遊的行程，

像是上海馬拉松、日本關西機場泉州國際馬拉松等熱門賽事，長汎與知名運動品牌合作提供跑者從賽前訓練到全身裝備，讓跑友們可作足準備、全力應戰，目前已持續規劃至明年的行程，首波將在1月與旅客一同跑向休士頓馬拉松，搶攻運動旅遊商機。

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