顧問團笑不出來！韓國瑜答退休政策：我年輕喝酒打屁唱歌最快樂

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日晚間舉辦青年座談，一位青年表示，想知道韓國瑜要如何解決人口老化的問題，是否支持65歲就要退休？韓國瑜一開始先讓國政顧問團總召張善政回答，之後又接下麥克風打趣的說「我年輕的時候，喝酒唱歌，跟朋友打屁最高興，哈哈哈哈」， 另一名國政顧問團成員蔡玉玲則顯得有點尷尬。

張善政舉例，他美國的指導教授已經80多歲還在教書，美國也是規定65歲退休，但他覺得如果這個人有工作的動機，就可以繼續做下去。

▲韓國瑜青年座談答非所問，國政顧問團成員蔡玉玲笑不出來。（圖／記者莊喬迪攝）



至於是否會排擠年輕人工作機會，張善政認為，若65歲能繼續工作，就代表他能繼續在職場帶領年輕人，讓下一代更好。

此時，韓國瑜問對方滿不滿意張善政的回答，之後突然說，「我年輕的時候，喝酒唱歌，跟朋友打屁我最高興」，引起現場一片笑聲，而一旁的蔡玉玲卻尷尬的說，「這樣我不知道要怎麼接下去耶。」

待現場笑聲漸弱後，蔡玉玲表示，這個世代，工作的力是很強的，即便到65歲仍然有很好的體力跟精神工作，而現在面臨65歲退休年齡的人也大多是台灣中小企業的創業家，因此年輕人應該換個角度想，要如何賺他的錢，讓他投資你，這會是很好的「兩代合作」，再加上如果兩岸可以合作，就會有非常好的未來。

▲張善政、韓國瑜、蔡玉玲與青年互動。（圖／記者莊喬迪攝）

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