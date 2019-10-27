家人在歐洲失蹤！越南警方接24起報案...總理下令全力調查

▲英國39死貨車廂屍案震驚全球，有多個越南家庭聲稱家人可能是罹難者之一，但目前都無法證實。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

英國39死貨車廂屍案情撲朔迷離，且多個越南家庭聲稱家人可能是罹難者之一，但英警隨後就改變說詞，強調結果出爐前不會再公布死者國籍。不過，越南河靜省目前已接到10起報案，乂安省為14起，他們都稱家人在歐洲失蹤。但是目前還無法確定是否與廂屍案有關聯。

綜合媒體報導，越南駐英國大使陳玉安27日稍早前往案發現場了解狀況，並表示大使館全員已經與英警取得聯繫，將全力配合調查罹難者的身分。英國警方指出，調查受害者的身分將需要1周的時間，而專家則會分為2個小組展開指紋比對、DNA樣本檢測等工作，最後會將結果提供給存在疑似失蹤人員的相關各國負責機關。

越南男子阮定圖（Nguyen Dinh Tu，音譯）也可能是其中一名罹難者，他的妻子泣訴，她幾個月前曾幫他籌到1.1萬英鎊（約新台幣44.2萬元），讓他從德國偷渡到英國，但卻在21日突然失聯。越南總理阮春福現已下令各部會全力調查，限期11月5日匯報結果。

另一方面，因此案稍早被捕的三名嫌疑人已獲准保釋，而英國警方26日宣布，英國檢察機關已經授權警方以過失殺人罪等多項罪名，起訴25歲的北愛爾蘭貨車司機羅彬遜（Maurice Robinson）。據悉，他將於當地時間28日在切爾姆斯福德地方法院出庭。

埃塞克斯（Essex）警方在26日的記者會中表示，檢查39具遺體超過500件遺物之後，發現至少有20人持有偽中國護照，推翻原先中國籍偷渡客占多數的認定。警方重新對死者國籍的判斷採取開放態度，認為涉入的犯罪規模或許更大，主導調查案件的帕石摩爾（Martin Pasmore）表示，「我們現在無法推測死者的國籍」。

帕石摩爾表示，遺體目前都在布魯姆菲爾德醫院（Broomfield Hospital）進行驗屍，但其中多具遺體身上所攜帶的文件和足以證明身分的物品少之又少，讓警方不得不倚賴指紋辨識、DNA，以及刺青和傷疤等明顯特徵，配合其他所有物進行身分識別。他希望擔心死者中有自己親友家屬的民眾，能夠出面指認並配合辦案，但這些人可能因為過於害怕而不敢站出來，因此保證警方「不會採取任何行動」。

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