2019桃園農博結束了　鄭文燦：創造233萬參觀人次7億商機

▲最後一屆、最後一天，桃園農博園區出現大量人潮。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為期一個月的「2019桃園農業博覽會」，27日閉幕，由於是最後一屆的最後一天，加上好天氣，農博園區出現大量人潮。市長鄭文燦於閉幕典禮指出，今年農博吸引超過233萬3,900人入園參觀，為桃園帶來超過7億元商機，用最少成本達成最大效益，讓所有參觀民眾深刻感受到台灣新農業的實力、潛力與魅力。

▲農委會副主委陳添壽表示，農博活動光「創新農機館」就有1億4千多萬訂單，非常不簡單。（圖／市府提供）

鄭文燦說，市府於四年前籌辦農博，希望以低碳、綠能、科技、循環、智慧等面向呈現農業的可能性，在新屋連續舉辦三年，留下許多感動、回憶、以及追求新農業的勇氣。今年的桃園農博以「農饗時光」為策展主軸，共規劃五大主題專區、16個展館，結合「全台唯一全園區碳認證博覽會」、「藍海經濟」「智慧農耕」、「零廢循環」、「實境解謎」五大亮點，為桃園帶來超過7億元商機，包括農委會的創新農機館，有1億4千萬元以上的訂單。

▲2019桃園農博閉幕。（圖／市府提供）

農博閉幕後，綠能設施將繼續留下，綠色方舟、碳索生活、好客食堂、草地劇場等展館續保留，部分裝置藝術轉移其他場域展出。未來農博基地會轉型為環境教育基地，以嶄新型態繼續營運，作為環教活動、露營、音樂、展覽、市集、體育活動等場地，也會結合永安漁港及休閒農業區打造休閒觀光新亮點，讓新屋地區戶外活動更精彩。

▲2019桃園農博閉幕。（圖／市府提供）

今年的桃園農博由市府編列1億8,000萬，農委會補助2億元，鄭文燦認為，這是中央與地方通力合作的典範。農委會副主委陳添壽表示，農博一天平均有8萬參觀人次，光「創新農機館」就有1億4千多萬訂單，非常不簡單，農委會也會全力支援桃園後續主辦農業相關活動。

包括內政部長徐國勇、環保署長張子敬、農委會副主委陳添壽、中央氣象局副局長鄭明典、農改場場長蘇宗振、市議員邱佳亮、周玉琴、郭蔡美英、市府副市長李憲明、農業局長郭承泉、民政局長湯蕙禎、水務局長劉振宇、客家局長何明光、環保局長呂理德、文化局長莊秀美、新聞處長詹賀舜、警察局長陳國進、桃捷公司董事長劉坤億、果菜公司董事長邱素芬、新屋區長姜義坤、中壢區長吳宏國等均一同出席活動。

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