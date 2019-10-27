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川普大事情揭曉：「禽獸」IS領袖被軍犬追　哭喊帶3孩陪葬自爆

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記者柯沛辰／綜合外電報導

美國總統川普在美東時間27日上午9點21分（台灣時間晚間9點21分）證實，伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已被美軍擊斃。

川普在談話中提到，美軍監控巴格達迪數週，前一晚的突襲行動全程約2個小時，稍早鑑定報告出爐，確定恐怖組織「伊斯蘭國」領袖巴格達迪已在空襲行動中喪生。

▲▼川普證實IS領袖死亡。（圖／翻攝白宮）

▲川普證實IS領袖巴格達迪死亡。（圖／翻攝白宮）

川普讚許，特種部隊深夜執行危險任務，還飛越某些俄羅斯領空，他全程在情報室觀看整起行動，但美軍無人傷亡，相當了不起，「這是非常危險的任務，無論飛進或飛出。」

川普描述當時過程，稱美軍軍犬一路追逐巴格達迪及其3個孩子，巴格達迪一邊跑一邊哭喊，自知在隧道內無路可退，最終選擇引爆身上炸彈，拉著3個孩子一同陪葬，全身被炸得四分五裂，「他像個懦夫、像喪家犬般地死去。」

▲伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。（圖／路透社）

▲伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。（圖／路透）

談到巴格達迪，川普形容巴格達迪是「禽獸」，是世界最殘忍、暴力的恐怖份子，俘虜或殺死他一直是美國政府最高的國家安全重點。

截至川普談話結束為止，IS仍未對外證實任何消息。

▼白宮公布照片，川普在情報室全程觀看美軍行動。（圖／翻攝白宮）

▲▼白宮公布照片！川普觀看美軍突襲IS首腦巴格達迪。（圖／翻攝白宮）

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