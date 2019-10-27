　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／行駛快車道「公共危險移送」惹怒車友轟濫權 「真相照片」曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子騎乘白牌機車行駛於快車道屢勸不聽，遭移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子騎乘白牌機車行駛於快車道屢勸不聽，遭移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

臉書粉專《台灣機車路權促進會》於27日晚間發布貼文，指出「有車友在高雄十全派出所轄區行駛快車道被以公共危險罪逮捕準備移送地檢署」，並請高雄市議員林于凱到派出所了解狀況，不過最後員警拿出密錄器影片，確認騎士騎乘的是「白牌」機車，行駛在快慢車分流的民族路，甚至還騎上民族陸橋，經勸告不聽，警方才強硬執法。

▲臉書粉專「台灣機車路權促進會」發布貼文為車友抱不平。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲臉書粉專「台灣機車路權促進會」發布貼文為車友抱不平。（圖／記者許宥孺翻攝）

「台灣機車路權促進會」於臉書發布貼文為車友求救，指出「行駛快車道被以公共危險罪逮捕準備移送地檢署」，網友留言「警察還可以超越檢察官喔，這麼大尾？」、「騎快車道有公共危險罪？」、「那汽車停在慢機車優先道算什麼？」紛紛為該名騎士抱不平，甚至請市議員林于凱到派出所關切。

據了解27日下午4時12分左右，巡邏員警發現方男騎乘「白牌機車」穿梭於民族路快車道，員警從同盟路口一路追到建國路、民族路交叉口，當場對方男依法開單，方男則堅持自己騎乘的是「重型機車」，並無危險駕駛。

▲男子騎乘白牌機車行駛於快車道屢勸不聽，遭移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺攝）

▲男子騎乘白牌機車行駛於快車道屢勸不聽，遭移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到員警開單後離去，方男從後方超車，又再度騎乘於民族陸橋快車道，且欲穿越六線道左轉，穿梭於車陣中相當危險，遭員警當場攔下，並將該名男子帶回派出所，訊後依《公共危險罪》移送地檢署偵辦，並沒入車輛。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

82歲嬤走快車道當大街驚險閒逛　暖警牽手過馬路！網讚有洋蔥

街頭砂石怪獸險吞15歲兄弟檔　單車遭輾「貼平地面」

ET快訊
醫垃圾桶「撈舊針筒注射」　巴國小鎮900童染愛滋
林俊傑打點滴「血針頭」被網拍！護士搶躺他病床「狂滾照」曝
快訊／川普重大宣布：美軍擊斃IS首領巴格達迪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／行駛快車道「公共危險移送」惹怒車友轟濫權 「真相照片」曝光

天母驚傳「隨機熊抱」！吊嘎男鎖定落單女　後方突襲貼背

23歲K味男載他「拒檢逃逸」　撞中正高中掉出開山刀…車爛人傷

「賭4千元跑一場啦！」外送員被超車理智斷線　挑釁騎士馬路競速　

連扣4船創紀錄！馬祖海巡隊2艇包夾大陸越界抽砂船　逮11人2汪

尿急闖紅燈挨罰！駕駛委屈喊冤「我有糖尿病…」　法官：可在車上解決

摩鐵早餐問題...他大浴巾勒斃女友！「屍體塞進後車廂」到處晃　二審判12年

影／釣蝦場「加熱器爆裂」嚇壞顧客　店長致歉：「送他一斤蝦」獲諒解

塞車卡平交道13秒！他挨罰4.5萬元還吊照　法官認「無法估算路況」撤罰

噁男專約小蘿莉「出門吃好料」　國中女日記懺悔：是我太天真　

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

獨／行駛快車道「公共危險移送」惹怒車友轟濫權 「真相照片」曝光

天母驚傳「隨機熊抱」！吊嘎男鎖定落單女　後方突襲貼背

23歲K味男載他「拒檢逃逸」　撞中正高中掉出開山刀…車爛人傷

「賭4千元跑一場啦！」外送員被超車理智斷線　挑釁騎士馬路競速　

連扣4船創紀錄！馬祖海巡隊2艇包夾大陸越界抽砂船　逮11人2汪

尿急闖紅燈挨罰！駕駛委屈喊冤「我有糖尿病…」　法官：可在車上解決

摩鐵早餐問題...他大浴巾勒斃女友！「屍體塞進後車廂」到處晃　二審判12年

影／釣蝦場「加熱器爆裂」嚇壞顧客　店長致歉：「送他一斤蝦」獲諒解

塞車卡平交道13秒！他挨罰4.5萬元還吊照　法官認「無法估算路況」撤罰

噁男專約小蘿莉「出門吃好料」　國中女日記懺悔：是我太天真　

WINNER演唱會第一天就發緊急公告！昇勳哭求還來：我無法表演

企排／本季男女排4隊都有外援進駐　桃園臺灣產險惜敗長力

今年秋冬髮色就跟著眾女神染！Lisa點名率超高、李聖經蜜茶棕溫柔好駕馭

獨／行駛快車道「公共危險移送」惹怒車友轟濫權 「真相照片」曝光

天母驚傳「隨機熊抱」！吊嘎男鎖定落單女　後方突襲貼背

川普大事情揭曉：「禽獸」IS領袖被軍犬追　哭喊帶3孩陪葬自爆

助當地生態旅遊　三仙台生態解說志工完訓

消防隊鬧鬼？！　消防教育結合另類節慶啦！

嘉義市績優志願服務人員表揚235人獲獎　錢香吟金質獎

中信盃黑豹旗／校花也入列！　光復10金釵球經團持續招募

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

賴溪松離奇車禍過世　撞變電箱司機回應了

即／貨車撞國道護欄駕駛噴飛　斜張橋下尋獲遺體

男大生下藥女同學！自慰再性侵下場曝

花蓮女監管理員輕生　同事救不回

影／成吉思汗展店遭黑道恐嚇！台中警局回應

載妻臨停被嗆「路你家開的？」　基隆男打到對方手骨折

網售FM2迷魂粉觸法　新聞雲記者舉報

即／2人拒警盤查衝進中正高中　車上掉出開山刀

戀上屁蛋妹為愛走鐘　同仁嘆：他是好警察

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

住家遭祝融　改建「徵收款變5千」

更多熱門

相關新聞

82歲嬤快車道閒逛　暖警牽手過馬路

82歲嬤快車道閒逛　暖警牽手過馬路

高雄市有一名82歲老奶奶至三民區中都街搭乘公車，想到鳳山火車站附近回憶和母親生活的故居，沒想到不熟路況搭錯車，獨自一人走在車道上，所幸遇到暖警上前協助，並護送老奶奶回家。

砂石車未輾過　單車兄弟檔驚險跳車保命

砂石車未輾過　單車兄弟檔驚險跳車保命

懷疑老公偷錢！她恐嚇「剁手腳」拔刀：挖眼割舌

懷疑老公偷錢！她恐嚇「剁手腳」拔刀：挖眼割舌

騎士未帶證件　警爆氣吼：帶回派出所

騎士未帶證件　警爆氣吼：帶回派出所

網售FM2迷魂粉觸法　新聞雲記者舉報

網售FM2迷魂粉觸法　新聞雲記者舉報

關鍵字：

高雄白牌機車路權平等

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

韓男星趕回台喝喜酒卻被長輩臭罵

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

省121元　麥當勞輕奢華餐點法曝

幫男友買多多綠無糖微冰　女店員回覆讓她氣炸：白目

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

更多

最夯影音

更多
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面