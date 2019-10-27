獨／行駛快車道「公共危險移送」惹怒車友轟濫權 「真相照片」曝光

▲男子騎乘白牌機車行駛於快車道屢勸不聽，遭移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

臉書粉專《台灣機車路權促進會》於27日晚間發布貼文，指出「有車友在高雄十全派出所轄區行駛快車道被以公共危險罪逮捕準備移送地檢署」，並請高雄市議員林于凱到派出所了解狀況，不過最後員警拿出密錄器影片，確認騎士騎乘的是「白牌」機車，行駛在快慢車分流的民族路，甚至還騎上民族陸橋，經勸告不聽，警方才強硬執法。

▲臉書粉專「台灣機車路權促進會」發布貼文為車友抱不平。（圖／記者許宥孺翻攝）

「台灣機車路權促進會」於臉書發布貼文為車友求救，指出「行駛快車道被以公共危險罪逮捕準備移送地檢署」，網友留言「警察還可以超越檢察官喔，這麼大尾？」、「騎快車道有公共危險罪？」、「那汽車停在慢機車優先道算什麼？」紛紛為該名騎士抱不平，甚至請市議員林于凱到派出所關切。

據了解27日下午4時12分左右，巡邏員警發現方男騎乘「白牌機車」穿梭於民族路快車道，員警從同盟路口一路追到建國路、民族路交叉口，當場對方男依法開單，方男則堅持自己騎乘的是「重型機車」，並無危險駕駛。

▲男子騎乘白牌機車行駛於快車道屢勸不聽，遭移送地檢署偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到員警開單後離去，方男從後方超車，又再度騎乘於民族陸橋快車道，且欲穿越六線道左轉，穿梭於車陣中相當危險，遭員警當場攔下，並將該名男子帶回派出所，訊後依《公共危險罪》移送地檢署偵辦，並沒入車輛。

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