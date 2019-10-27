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英國貨櫃39凍屍案！5名被捕者中「3人已獲准保釋」...司機28日將出庭

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▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案。（圖／路透社）

▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案，被捕的5名嫌犯中有3人已獲准保釋。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

英國39死貨車廂屍一案震驚全球，檢警也在案發第5天對25歲北愛爾蘭卡車司機提出39項指控，並要他在28日在切爾姆斯福德地方法院（Chelmsford Magistrates' Court）出庭。有外媒消息指出，稍早被拘留的3名嫌犯已被保釋。

據英國媒體「sky news」報導，因此案稍早被捕的三名嫌疑人已獲准保釋，而英國警方26日宣布，英國檢察機關已經授權警方以過失殺人罪等多項罪名，起訴25歲的北愛爾蘭貨車司機羅彬遜（Maurice Robinson）。據悉，他將於當地時間28日在切爾姆斯福德地方法院出庭。

▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案。（圖／路透社）

埃塞克斯（Essex）警方在26日的記者會中表示，檢查39具遺體超過500件遺物之後，發現至少有20人持有偽中國護照，推翻原先中國籍偷渡客占多數的認定。警方重新對死者國籍的判斷採取開放態度，認為涉入的犯罪規模或許更大，主導調查案件的帕石摩爾（Martin Pasmore）表示，「我們現在無法推測死者的國籍」。

帕石摩爾表示，遺體目前都在布魯姆菲爾德醫院（Broomfield Hospital）進行驗屍，但其中多具遺體身上所攜帶的文件和足以證明身分的物品少之又少，讓警方不得不倚賴指紋辨識、DNA，以及刺青和傷疤等明顯特徵，配合其他所有物進行身分識別。他希望擔心死者中有自己親友家屬的民眾，能夠出面指認並配合辦案，但這些人可能因為過於害怕而不敢站出來，因此保證警方「不會採取任何行動」。

來自克雷加文（Craigavon）的Scania卡車司機羅彬遜（Morris Robinson）負責拖運該冷凍櫃，在車頭和貨櫃對接駛離30分鐘後報案。他聲稱打開貨車是為了檢查文件，卻發現裡頭疊滿39具屍體，屎尿滿地，門上還有許多血手印，當時整個人都嚇壞了。

羅彬遜於案發第一時間被捕，在警方延長拘留超過24小時後，被控犯有過失殺人罪、共謀犯運人口罪，以及協助非法移民和洗錢罪等39項罪名，將在28日出庭。

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