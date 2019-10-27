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韓國瑜二度避答簽《和平協議》　批蔡「無聊」為選舉喊顧主權

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▲▼韓國瑜青年座談。（圖／記者莊喬迪攝）

▲韓國瑜青年座談。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日晚間舉辦青年座談，歡迎大家提問越辛辣越好，有2名青年接連問問韓國瑜，若當選總統後是否會簽署《和平協議》？他未正面回答，但強調會守護中華民國主權，總統蔡英文是為了選舉炒作主權議題。

面對第一位青年提問是否簽署《和平協議》，韓國瑜表示，「要一字一句講得很清楚，捍衛中華民國主權」，兩岸要恢復對話，「這不是賣台」，台灣內部要產生共識，否則對外的會越來越弱，且台灣的民主經驗可供大陸做為政策改革的參考，「只有大陸民主化，兩岸才能重啟對話。」

韓國瑜問完後，看到青年臉上一臉疑惑，他則安撫對方，「沒問題，你回去可以去看我剛剛講的話。」

之後，另一名同學又再次提問，「想聽到身為未來總統候選人的您，到底會不會簽《和平協議》？」可否直接了當的回應「不會簽和平協議。」

韓國瑜重申，兩岸之間是台灣生死存亡，一定會面臨到，不管衝擊性大或小，，台灣人一定會面臨到，因此，什麼樣領導人可以帶領台灣人趨吉避凶，走向安全，「是一等一的總統」，要避開戰爭走向和平道路。

韓國瑜舉例越南處理中國問題，流傳一句名言「天堂太遠，中國太近」，就是處理跟中國關係，他深知這個問提對台灣人太重要，有人質疑我處理兩岸問題不夠強悍「出賣台灣主權」，不過他強調這對台灣太重要。

韓國瑜說，兩岸關係要講武斷很攻擊性、很容易，就像「王八蛋跟爸爸的關係」，但是對台灣2300萬人有什麼好處？

韓國瑜更舉故事為例，「清朝貪污的官被抓到，為何貪污，我要反清復明，那錢拿去哪了？我存起來要反清復明，嫖妓被抓到，因為我要反清復明，因為我要推翻滿清」，暗喻有人不斷喊著虛假的口號，戴虛假的面具，講自己不相信的話，有人叫台獨，你問他內心，真的相信嗎？有可能嗎？因為可以滿足部分選票，「我到中聯辦，你說我要賣台，這一小時之前你們對我影響大，還是我對你們影響大？」

韓國瑜也語重心長向青年們表示，人生到這看很多了，被抹黑到可以上金氏紀錄，但都不會被擊倒，因為已經看穿了，「顧主權，三年半都不顧，選舉到了顧，無聊，太無聊！」他強調，選舉喊出太多空話了，「今天座談，如果我對你們影響比較大，把這模式放到中聯辦，誰對誰影響大？」

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