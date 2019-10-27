不在乎被丟雞蛋抗議　韓國瑜：我一絲絲漣漪都沒有　下次可以改射紙飛機

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，與100位青年對談，會中被問到日前被丟雞蛋一事，韓國瑜笑稱自己「一絲絲漣漪都沒有」，強調任何事情面對面、直球對決，更打趣說「丟雞蛋太浪費食物，下次大家有意見可射紙飛機，或是寫信發mail給我、臉書留言給我。」

國民黨總統參選人韓國瑜27日晚間於台北舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下青年對談並宣布青年政策。此活動開放18到40歲的民眾網路報名，再依照地區、年齡、性別篩選出100名參加，實際報到人數約80人。

在問答環節，不少青年針對黑韓族群多、特定媒體造神讓青年無法信任等提問，還有青年直接提醒韓國瑜發言應該再「小心謹慎一點」。

其中一名青年問韓國瑜日前被丟雞蛋抗議的看法，韓國瑜笑答「十萬人在旁邊很開心，兩個人冒出來丟我雞蛋，在我內心一絲絲的漣漪都沒有，哈哈哈哈」，他說，台灣可愛的地方就是言論自由，「丟雞蛋有點浪費食物，下次可以用其他方式，像小時候設紙飛機」、「雞蛋對我來講，我一點都不在乎，下次大家有意見可以寫信發mail給我，或是臉書留言給我」，強調他身為候選人，這些提都不值得提，任何事情面對面直球對決，他問心無愧。

▼韓國瑜青年座談。（圖／記者莊喬迪攝）