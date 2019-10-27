大陸犯罪集團出「解鎖」App！造成共享單車企業損失13億...14人深圳被逮

▲▼Mobike摩拜共享單車。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸有犯罪集團最近推出一款不僅能解鎖所有共享單車的APP，還能以較低的價格騎到腳踏車，造成某公司損失約3億元人民幣（約新台幣13億元）。不過，上海公安機關8月底就破獲這起案件，現場共搜到68台伺服器，還有14人被逮捕。

綜合媒體報導，警方透露，他們8月時接到哈羅等共享單車公司的報案稱，一家公司推出的一款名叫「全能車」的App，影響了很多共享單車企業的正常營運，並損失約3億元人民幣。上海閔行區公安分局網安支隊民警張弘指出，這家公司聲稱是共享單車的公司，但是旗下卻沒有半輛屬於自己的單車。

經查，「全能車」實際上是侵入共享單車服務器的駭客軟體，而在背後操控的犯罪集團，以低於某共享單車包月服務費的方法吸引客戶，進行非法牟利。

張弘又說，「全能車」對共享單車的數據包進行截取且破解，再將這些單車原本的會員信息，更改添加在裡面，等於是偽裝成這些共享單車真正的月卡或者年卡的會員，接著再將這些數據包，發送給共享單車的服務器，最後騙過服務器的檢測，才會導致開鎖。

公安專案組8月28日趕赴廣東省深圳市，抓獲14名嫌犯，並在現場查獲了68台服務器。其中有3人被依法逮捕，其餘11人則被採取強制措施。

▲使用共享單車走春，更能跳脫繁忙生活，慢慢把美景收進眼底。（圖／翻攝自上海青年報）



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