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嘉義市績優志願服務人員表揚235人獲獎　錢香吟金質獎

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▲▼ 嘉義市表揚235位績優志願服務人員，感謝無私付出。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市表揚235位績優志願服務人員。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府27日上午舉辦「108年度績優志願服務人員表揚大會」，市長黃敏惠感謝志工伙伴們的無私付出，並頒發得獎證書，獲得金質獎的錢香吟上台分享心得感言，滿滿服務熱情，令人感動。

「志工願意奉獻，是因為有愛。」黃敏惠表示，在沒有薪水情況下，所有的好朋友仍願意當志工，有些人愛孩子，有些人則愛這塊土地，才選擇一直默默奉獻；金銀銅質獎的志工要分別要達到1000、1500及2000小時，他們的奉獻是讓我們感動的。

▲▼ 嘉義市表揚235位績優志願服務人員，感謝無私付出。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市民錢香吟(圖右)獲金質獎。（圖／嘉義市政府提供）

錢香吟在民國89年進入志航國小志工團晨間故事組，擔任「故事媽媽」，目前即將邁入第19個年頭，每星期最開心的事就是進班級說故事，看著小朋友天真無邪的面孔，心裡感覺窩心又甜蜜，同時也看到其他夥伴們撥時間、盡心盡力為孩童付出，擔任志工期間也配合學校課程及視力保健專題，組員們結合了戲劇表演做宣導，讓她從中學習了角色扮演，也是她的初體驗和最大的收穫。

在蘭潭國小、國中圖書館借還書服務12年的李曉菁，本次得到銀質獎，起初作志工除了方便照顧孩子外，還想給孩子一個書香環境，但是後來會更注意到學生有沒有禮貌、借什麼書，如犯罪小說等超越他們年紀的書，就會找機會關心孩子在想什麼事情，後來還會跟學生保持聯絡；同是得到銀質獎的王昌梅，於長青園服務12年及長期聖馬爾定醫院擔任志工，她表示，志工就是「無怨無悔的付出」，因此在長青園教導老人珠心算的她，也跟著他們一起表演及種植花草，就是要得到他們的微笑，她也說，「碰到好的志工就是前世修來的福氣。」

社會處表示，今日嘉義市志願服務獎勵計有57人榮獲金質獎，81人榮獲銀質獎，97人榮獲銅質獎，共計235人得獎，以及108年度社會福利類及綜合類團隊志願服務評鑑績優團隊共13個團隊。志願服務有助於社會融合、終身學習、健康生活及活躍老年，也希望有更多市民共同投入志願服務行列。

嘉義市志工人數目前有11,086人，其中高齡志工人數逐年提升，已達3,407人，佔全市志工人數的30.7%，而投入志願服務的人數亦持續增加中。今年成立了3組高齡志工團隊，在社區內提供多項服務，另外也有8組在地社區團體加入「花甲食堂─作伙呷百二」老人食堂計畫，多位高齡志工發揮所長進入廚房洗菜、切菜，展現不輸年輕人的活力，顯示「在嘉做志工」最幸福！

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