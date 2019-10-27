天母驚傳「隨機熊抱」！吊嘎男鎖定落單女　後方突襲貼背

記者趙蔡州／綜合報導

台北市士林區有一名女子26日凌晨3時許到天母某超商買東西，不料離開時卻被一名陌生吊嘎男從後方突襲熊抱，原本她還以為是認識的親友惡作劇，轉頭一看才發現根本是不認識的人，當場嚇壞愣在原地不知所措，所幸有男姓路人與超商店員幫忙協助逮人，警方獲報後也趕到處理。

▲士林區天母有陌生男子凌晨隨機熊抱落單女子。（圖／東森新聞）

事件發生在26日凌晨3時許士林區天母一處超商，路邊的監視器畫面可以看見，身穿帽T的長髮女子在超商買東西後準備離開，突然一名穿著白色吊嘎的中年男子從後方將她一把抱住，她回頭一看發現是陌生人嚇得立刻後退，吊嘎男則是裝作沒事想默默離開。

長髮女子反應過來後相當緊張，旁邊男姓路人和超商店員見狀，隨即追上去阻止吊嘎男逃跑，吊嘎男聽到他們要報警處理，還一度躺在地上裝死，不承認自己有犯錯，直到員警趕到現場處理。

▲吊嘎男聽見女子要報警，一度躺在地上裝昏迷。（圖／東森新聞）

受害女子表示，「我還想說，可能是朋友或家人抱我，結果轉過去發現不認識，當下就嚇到，也不知道怎麼辦，我就呆在那邊」、「我們跟他（吊嘎男）說要報警，他還躺在地上然後就不動，後來還想要跑走。」

警方獲報後第一時間趕到現場處理，但由於受害女子目前不提告也不申訴，他們只能做一些相關通報，包含性騷擾的部分通知社會局，吊嘎男最後則由家屬帶回，離開時已再三告誡要注意吊嘎男的生活情況，避免再次發生類似的騷擾他人事件，否則有一天終究會吃上官司。