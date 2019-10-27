爸爸過世4年！23歲女兒天天寄簡訊　忌日前夕竟收到回覆

▲23歲女子天天寄簡訊給亡父，4年後竟收到回覆。（圖／123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

美國阿肯色州23歲女子帕特森（Chastity Patterson）4年前歷經喪父之痛，但之後難掩思念之情，開始每天寄簡訊到亡父的手機門號，訴說近期生活狀況。如今父親逝世4周年前夕，帕特森一如往常寄出簡訊，沒想到這次竟收到回信。

根據美國《福斯新聞》報導，帕特森在最新的一封簡訊中，重新回顧了過去4年來的生活，一如她向父親承諾的那樣，更好地照顧自己，包括如何戰勝癌症、以優異成績從大學畢業，如何墜入愛河，又如何失戀心碎，「爸，你一定會想宰了他」帕特森打趣地說。

▲一名自稱布拉德的男子回覆簡訊，坦言4年來一直想回信，但怕傷了帕特森。（圖／123RF）

令人意外的是，這封訴說4年來心路歷程的簡訊，這次竟然有了回音。一名自稱布拉德（Brad）的男子透過簡訊回覆，他的女兒5年前車禍去世，這些年都是靠著帕特森思念亡父的字字句句，才讓他有了活下去的動力。

布拉德說，他這些年來默默讀著帕特森的簡訊，看著她走過人生種種的第一次，其實好幾次都想回覆，但怕傷了帕特森的心。如今看到這封簡訊，他不禁希望假如他女兒還活著，也能成為像帕特森這樣好的女孩，讓他感到驕傲。

▲帕特森。（圖／翻攝自臉書／Chastity Patterson）

事後，帕特森將這段奇妙的經歷PO到臉書上，獲得超過13萬讚、1.8萬人留言及26萬次分享，引起極大迴響。至於帕特森父親的手機門號為何會轉移到布拉德手上？有網友解答，用戶若逝世超過半年，門號就會被釋出供他人使用。

帕特森進一步補充，她失去的親人並非是血緣上的親生父親，但她都稱呼對方為父親，而對方給予的關愛也與生父無異，甚至比有血緣的更親近，「他從來沒有錯過學校舞會、畢業舞會、我的比賽，也會叮囑我的談吐和儀表，如同一般人的父親，總是和我們長談。」

▲帕特森。（圖／翻攝自臉書／Chastity Patterson）