23歲K味男載他「拒檢逃逸」　開車撞學校掉出開山刀…車爛人傷

▲2名毒蟲拒警盤查，駕車衝進中正高中！撞破學校護欄還掉出開山刀。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

員警鳴笛追捕！台北市士林區27日下午4時許，一輛深色轎車行經中正路與福港街時，車內2人看到員警上前盤查，竟心虛、加速逃逸，員警則騎機車、開警笛，緊追在後方並呼叫支援。不料，嫌犯最後失控衝進中正高中，把學校護欄撞破才停了下來，甚至還掉出一把開山刀，警方一查，原來2人是毒蟲！隨後將他們帶回派出所偵訊法辦。

後港派出所所長周仲德指出，當時巡邏員警發現一部自小客車，而車上飄出濃濃K他命味道，於是上前示意停車受檢，但對方假裝要靠邊停車卻加速逃逸，警方立即通報勤務指揮中心發動攔截圍捕。在圍捕過程中，該車失控撞入中正高中操場圍牆內，駕駛受到輕傷。

經警方控制現場查證身分後得知，駕駛為23歲石姓男子，乘客為25歲曾姓男子；同時也在車內查獲開山刀一把與微量的三級毒品K他命，全案依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法偵辦。

士林分局呼籲，遇警方依法盤查或稽查，請配合出示證件，如有駕駛交通工具，也應停靠路邊熄火受檢，切勿拒檢逃逸，甚而危險駕駛，造成自己與他人的危險而得不償失。

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