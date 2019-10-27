　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

23歲K味男載他「拒檢逃逸」　開車撞學校掉出開山刀…車爛人傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2毒蟲拒警盤查，駕車衝進中正高中！撞破學校護欄　還掉出開山刀。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲2名毒蟲拒警盤查，駕車衝進中正高中！撞破學校護欄還掉出開山刀。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

員警鳴笛追捕！台北市士林區27日下午4時許，一輛深色轎車行經中正路與福港街時，車內2人看到員警上前盤查，竟心虛、加速逃逸，員警則騎機車、開警笛，緊追在後方並呼叫支援。不料，嫌犯最後失控衝進中正高中，把學校護欄撞破才停了下來，甚至還掉出一把開山刀，警方一查，原來2人是毒蟲！隨後將他們帶回派出所偵訊法辦。

後港派出所所長周仲德指出，當時巡邏員警發現一部自小客車，而車上飄出濃濃K他命味道，於是上前示意停車受檢，但對方假裝要靠邊停車卻加速逃逸，警方立即通報勤務指揮中心發動攔截圍捕。在圍捕過程中，該車失控撞入中正高中操場圍牆內，駕駛受到輕傷。

經警方控制現場查證身分後得知，駕駛為23歲石姓男子，乘客為25歲曾姓男子；同時也在車內查獲開山刀一把與微量的三級毒品K他命，全案依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法偵辦。

▲▼2毒蟲拒警盤查，駕車衝進中正高中！撞破學校護欄　還掉出開山刀。（圖／記者孫于珊翻攝）

士林分局呼籲，遇警方依法盤查或稽查，請配合出示證件，如有駕駛交通工具，也應停靠路邊熄火受檢，切勿拒檢逃逸，甚而危險駕駛，造成自己與他人的危險而得不償失。

▲▼2毒蟲拒警盤查，駕車衝進中正高中！撞破學校護欄　還掉出開山刀。（圖／記者孫于珊翻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

無法表達的心慌…失語女離家就醫不復返　媽媽凌晨奔波15公里求助

影／痛到呼天搶地！8歲男童左腳捲進後車輪　他用老虎鉗「剪斷脫困」

她拖行李箱搭小黃　下車後「一身輕」慌了...貴重物品在後車廂！

ET快訊
17歲「AKB救世主」秘戀床照外洩！閃電宣布退團
買車位「驚見2孔蓋」！過來人「曝作用」狂勸退：會很慘
性侵8歲女童致腸子流出　趙斗順「清晰長相」首公開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

23歲K味男載他「拒檢逃逸」　開車撞學校掉出開山刀…車爛人傷

「賭4千元跑一場啦！」外送員被超車理智斷線　挑釁騎士馬路競速　

連扣4船創紀錄！馬祖海巡隊2艇包夾大陸越界抽砂船　逮11人2汪

尿急闖紅燈挨罰！駕駛委屈喊冤「我有糖尿病…」　法官：可在車上解決

摩鐵早餐問題...他大浴巾勒斃女友！「屍體塞進後車廂」到處晃　二審判12年

釣蝦場「加熱器爆裂」嚇壞顧客　店長致歉：「送他一斤蝦」獲諒解

塞車卡平交道13秒！他挨罰4.5萬元還吊照　法官認「無法估算路況」撤罰

噁男專約小蘿莉「出門吃好料」　國中女日記懺悔：是我太天真　

82歲嬤走快車道當大街驚險閒逛　暖警牽手過馬路！網讚有洋蔥

快訊／2人「拒警盤查」駕車衝進中正高中！撞破學校護欄　車上掉出開山刀

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

23歲K味男載他「拒檢逃逸」　開車撞學校掉出開山刀…車爛人傷

「賭4千元跑一場啦！」外送員被超車理智斷線　挑釁騎士馬路競速　

連扣4船創紀錄！馬祖海巡隊2艇包夾大陸越界抽砂船　逮11人2汪

尿急闖紅燈挨罰！駕駛委屈喊冤「我有糖尿病…」　法官：可在車上解決

摩鐵早餐問題...他大浴巾勒斃女友！「屍體塞進後車廂」到處晃　二審判12年

釣蝦場「加熱器爆裂」嚇壞顧客　店長致歉：「送他一斤蝦」獲諒解

塞車卡平交道13秒！他挨罰4.5萬元還吊照　法官認「無法估算路況」撤罰

噁男專約小蘿莉「出門吃好料」　國中女日記懺悔：是我太天真　

82歲嬤走快車道當大街驚險閒逛　暖警牽手過馬路！網讚有洋蔥

快訊／2人「拒警盤查」駕車衝進中正高中！撞破學校護欄　車上掉出開山刀

爸爸過世4年！23歲女兒天天寄簡訊　忌日前夕竟收到回覆

連俞涵害怕一個人　徵「陪睡室友」開條件：要有對抗蟑螂的能力

直擊／大無限4度開唱　FIR驚喜助陣：15年前聽他們演唱會爆哭

23歲K味男載他「拒檢逃逸」　開車撞學校掉出開山刀…車爛人傷

萌系家居雜貨正夯！2大藥妝品牌推「卡娜赫拉、三麗鷗」換購活動

「賭4千元跑一場啦！」外送員被超車理智斷線　挑釁騎士馬路競速　

竹科潤隆銷售破8成　請來安心亞、艾力克斯變裝同樂

拒絕握手、合照！香港理大校長「示意」2名女畢業生下台...原因曝光被罵爆

花錢就是爽！「還沒月底就吃土」窮星座Top4　射手勸世：人要活在當下

快訊／韓國瑜坦言內心有壓力：歐巴馬、蘇貞昌、蘇嘉全都曾帶職參選

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

社會熱門新聞

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

賴溪松離奇車禍過世　撞變電箱司機回應了

即／貨車撞國道護欄駕駛噴飛　斜張橋下尋獲遺體

男大生下藥女同學！自慰再性侵下場曝

花蓮女監管理員輕生　同事救不回

影／成吉思汗展店遭黑道恐嚇！台中警局回應

載妻臨停被嗆「路你家開的？」　基隆男打到對方手骨折

網售FM2迷魂粉觸法　新聞雲記者舉報

即／2人拒警盤查衝進中正高中　車上掉出開山刀

戀上屁蛋妹為愛走鐘　同仁嘆：他是好警察

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

住家遭祝融　改建「徵收款變5千」

更多熱門

相關新聞

男酒駕還疑吸毒　臉掛鼻涕飆9公里

男酒駕還疑吸毒　臉掛鼻涕飆9公里

新北市板橋區26日晚間11時許，一名男子騎機車行經大觀路二段19巷與板城路路口時，被警方發現其形跡可疑，準備上前盤查，男子因自己酒駕心虛，竟狂催油門逃逸，不顧警方在後鳴警笛追趕，還一路騎上台65快速道路企圖躲避追緝，狂飆約9公里後，在新莊不慎擦撞到路邊2輛汽車，倒地就逮。

男子駕車逃狂破百飆台三線　警怒轟輪胎4槍抓人

男子駕車逃狂破百飆台三線　警怒轟輪胎4槍抓人

8億元安非他命送焚化爐全「燒毀」

8億元安非他命送焚化爐全「燒毀」

男子拒檢衝撞警車遭逮　起獲毒品

男子拒檢衝撞警車遭逮　起獲毒品

攀談警察想釣話…他神情緊張秒被識破

攀談警察想釣話…他神情緊張秒被識破

關鍵字：

盤查中正高中開山刀毒品愷他命

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

韓男星趕回台喝喜酒卻被長輩臭罵

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

省121元　麥當勞輕奢華餐點法曝

幫男友買多多綠無糖微冰　女店員回覆讓她氣炸：白目

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

必吃焗烤鹹派！淡水唯美玻璃屋餐館

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

更多

最夯影音

更多
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面