「賭4千元跑一場啦！」外送員被超車理智斷線　挑釁騎士馬路競速　

記者趙蔡州／綜合報導

新北市淡水一名foodpanda外送員26日工作途中，疑似不滿被騎士超車，刻意加速逼近騎士，並三度挑釁對方「4千塊跑一場要不要」，但騎士完全不理會他。畫面曝光後立刻引發網友討論，有人笑說「外送員可能忘記他是空腹熊貓，不是功夫熊貓」，警方則表示，若有並行競速的情形，依法可以開罰3萬到9萬元。

事件發生在26日上午10時許，行車紀錄器畫面可以看見，騎士行經淡水北新路趕著上班，下一秒從外側超越疑似剛取餐的foodpanda外送員，但沒多久外送員就從後方加速追上來，劈頭就問他「2千塊跑一場要不要啦」，他傻眼沒有回應，外送員乾脆加碼「4千塊跑一場要不要」。

▲外送員被超車理智斷線，挑釁騎士「賭4千元跑一場啦！」。（圖／翻攝自爆料公社）

騎士確認外送員是要跟他比競速後直接傻眼，甩了一句「什麼東西啊，幹嘛跑一場」就加速離開現場，事後也將影片上傳臉書。畫面曝光後也引發網友討論，有人說，「世界之大無奇不有」、「大哥，馬路不是賽道」，還有人開玩笑「他可能忘記他是空腹熊貓，不是功夫熊貓。」

淡水警方和交通分隊則表示，目前沒有接獲有民眾報案，透過影片初步判定沒有違規行為，他們會請投訴人提供相關完整影片，如果真的有出現並行競速的情形，可以依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛，處以3萬到9萬元罰款。