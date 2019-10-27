消防隊鬧鬼？！　消防教育結合另類節慶啦！

記者翁伊森／嘉義報導

萬聖節即將到來，嘉義市政府消防局第一消防大隊德安分隊於27日辦理參訪活動。分隊同仁對於這群來訪的小小賓客身上所穿精心設計「恐龍裝」、「寶可夢裝」、「女巫裝」以及「爸媽特殊打扮裝」等等的萬聖節打扮，都覺得可愛又可怕，爭相拍照留念（圖／嘉義市消防局提供）。

每年的11月1日是萬聖節，10月31日爲「萬聖節之夜」，是西方國家的傳統節日，是一年中最「鬧鬼」的一夜，也叫「鬼節」。孩子們都會迫不及待地穿上五顔六色的化妝服，戴上千奇百怪的面具，提著一盞南瓜燈走家竄戶，向大人們索要節日的禮物。

那時人們相信，故人的亡魂會在這一天回到故居地在活人身上找尋生靈，借此再生，而裝扮恐怖的樣子，是用來藉此嚇跑亡魂，確保平安。小孩裝扮成各種恐怖樣子，逐門逐戶按響鄰居的門鈴，大叫「Trick or Treat!」（不給糖就搗亂），主人家（可能同樣穿著恐怖服裝）便會拿出一些糖果、巧克力或是小禮物發送給小朋友，防止這些可愛的小精靈再次搗亂。此次參訪活動，消防員化身親切的消防哥哥姊姊，發送最甜美的糖果，並且帶領小朋友參觀消防車輛及器材。

嘉義市政府消防局表示：消防知識應從小教育做起，針對年齡層較低的市民，透過互動式節日活動，更能建立正確的防災觀念，同時加深對消防工作的認識。市民如有任何問題或需求，歡迎向轄區消防分隊或消防局洽詢，達到「全民消防」之目標，推動嘉義市成為「智慧健康樂活城」。