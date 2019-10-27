快訊／韓國瑜坦言內心有壓力：歐巴馬、蘇貞昌、蘇嘉全都曾帶職參選

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日晚間於台北舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下青年對談並宣布青年政策。被青年問到帶職參選時，韓國瑜坦言自己的內心很有壓力，更點名行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全都曾帶職參選。

青年政策論壇開放18到40歲的民眾網路報名，再篩選出100名參加，實際報到人數約80人。韓國瑜致詞時重提近日備受爭議的「鼓勵大學生出國遊學一年」政策，強調他不在乎外界的酸言酸語，並表示「你可以討厭我，也可以不要投給我，但麻煩必須了解我，我是最關心年輕人的總統候選人。」

在問答環節，第一個民眾提問韓國瑜因帶職參選引發抨擊，如何做出回應？韓國瑜表示，請假完全依照法律規定，且目前為止約有三十位議員也是帶職參選立委，另包括蘇貞昌、蘇嘉全也曾帶職參選，前美國總統歐巴馬也做不到兩年參議員就帶職參選，「我徘徊不已，內心衝突很強烈，在天意與民意之間我內心衝突很強，春節開始我衝突感一直存在。」

至於人民感受問題，韓國瑜坦言他的內心是有壓力的，但民調來看在藍軍裡是一支獨秀，「仔細回想初選的時候，全台灣一個廣告都沒有做，我就交給人民決定，這是我的心路歷程，還好三位副市長都當過部長，經驗豐沛，讓市民覺得有優質副市長。」

另一方面，活動開始前，台灣基進黨、一邊一國行動黨號召約30多人聚集在場外嗆聲，高喊「溜之大吉」、「北棲市長選總統，北漂青年看不懂」，要他先把高雄管好再來選總統，韓粉則在馬路另一頭唱起「我現在要出征」和國歌替韓國瑜聲援。雙方隔空互嗆近30分鐘，沒有發生肢體衝突。