拒絕握手、合照！香港理大校長「示意」2名女畢業生下台...原因曝光被罵爆

▲理大校長拒絕和戴口罩的畢業生握手。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

港府月初宣布訂立「禁止蒙面規例」後，引發港人反彈。香港理工大學27日舉行第25屆畢業典禮時，前後有2名女學生戴著口罩上台，但是校長滕錦光不僅當場拒絕與對方握手合照，還伸手示意她們下台。

據《香港01》報導，理大校長滕錦光於致辭時表示，當前社會產生嚴重分歧，對此感到擔憂，他呼籲以尊重及理性態度表達意見，容納不同觀點，除了履行自己的責任，也要尊重他人的權利。然而典禮上前後有2名女學生分別戴黑色口罩及外科口罩上台，滕錦光拒絕與她們握手合照，並示意她們下台。其實，滕錦光在畢業典禮中，有和其他沒戴口罩的畢業生握手。

報導稱，典禮期間，第一位戴黑色口罩上台的女畢業生，見到校長滕錦光有拿下口罩鞠躬以表尊重，但她往前打算握手時，對方則向後退了一步，並疑似開口說話後就請學生下台。另一名戴外科口罩的學生，同樣也遭到校長的如此對待。

對此，理大學生校董李傲然表示，滕錦光自7月1日起擔任理大校長後，從未與學生會面，在今天的畢業典禮上他就直接傷害學生，反映校長對學生置之不顧，不了解今天的學生面對的困局，難以想像日後校方與學生的關係，會如何惡劣。李傲又稱，畢業典禮是學生的場合，校長不但有欠風度，還當面將學生拒諸門外，令人失望。

《香港電台》稍早引述香港理大學生會長胡國泓則指出，作為校長理應聆聽學生訴求，但滕錦光不願意接受，更不尊重學生的做法；且校長在致詞時就說道，希望能容納不同觀點，結果最做不到的就是他自己，等於「自打嘴巴」，與政府做法沒有差異。

胡國泓還稱，滕錦光自7月上任以來從來未與學生見面，對學生訴求也一概不回應，反觀其他院校校長有與學生會公開對話，因此他質疑滕錦光是否適合繼續當校長一職。

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