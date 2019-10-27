快訊／川普重大宣布：美軍擊斃IS首領巴格達迪

記者柯沛辰／綜合外電報導

美國總統川普稍早在推特預告「剛發生一件超級大事」，如今答案正式揭曉。川普在美東時間27日上午9點21分（台灣時間晚間9點21分）發出重大聲明，證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已被美軍擊斃。

川普在談話中提到，美軍前一晚的突襲行動全程約2個小時，稍早鑑定報告出爐，確定恐怖組織「伊斯蘭國」領袖巴格達迪在空襲行動中喪生，過程沒有美軍士兵傷亡。

川普描述當時過程，稱美軍軍犬一路追逐巴格達迪及其3個孩子，巴格達迪一邊跑一邊哭喊，最終在隧道內無路可退，選擇引爆身上炸彈，拉著3個孩子一同陪葬，「他像個懦夫、像喪家犬般地死去。」

▲川普證實IS領袖巴格達迪死亡。（圖／翻攝白宮）

正式宣布前，各大外媒大多猜測，內容可能與美軍稍早突襲並擊斃IS首領巴格達迪有關。當時CNN最先引述一位不具名國防官員的說法，指突襲行動位在敘利亞西北部伊德利卜（Idlib），但遲遲未獲官方證實。

不過，美媒NBC透露了一些細節，並引述高級官員說法，指美軍從空中開火，隨後降落至地面突襲，開始進行情報蒐集。

《鏡報》則提到，巴格達迪發現自己沒有逃脫機會後，選擇引爆身上的自殺炸彈，他的兩名妻子則在交火中喪生。

▲伊斯蘭國（IS）今年4月才公布首領巴格達迪的談話影片。（圖／路透）

不過，截至川普發表談話為止，IS仍未對外證實任何消息。

▲川普稍早在推特發文「剛發生了大事」，隨後白宮表示有重大消息宣布 。（圖／翻攝自推特@realDonaldTrump）

▲美國總統川普。（圖／路透）