「蔡賴配」已成定局？林飛帆：很快就會對外公布

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

前總統陳水扁日前表示2020總統大選「蔡賴配」已成定局。對此，民進黨副秘書長林飛帆27日受訪表示，決定權在總統和被受邀擔任副手的身上，相信大家很快會看到結果。

林飛帆出席參加「屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹」成立大會，針對「蔡賴配」已成定局議題，他並未鬆口證實，但表示決定權在總統及被邀請擔任副手的本人，距離投票時間也剩不多，很快就會對外公布。

總統府副秘書長陳菊雖然未提及「蔡賴配」，不過她說自己過去擔任市長時，為了拚第一經常忙得氣喘吁吁，但都是賴清德得第一名，自己第二名，即便是這樣她仍力挺賴清德，「他若第一名，我一樣歡喜」。

此外，立法院長蘇嘉全的妻子洪恒珠上午宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第1選區立委，但書則是立委蘇震清參選，她就會退出。對此，林飛帆說，黨中央將盡最大努力協調，相信蘇嘉全也有大智慧處理這件事。

這場2020蔡英文總統屏東縣小英姐妹會暨新住民姐妹會，總統府秘書長陳菊和林飛帆都到場參加，由陳菊授旗給擔任小英姐妹會屏東縣總會長的立委周春米，以及新住民姐妹會代表等。

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