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連扣4船創紀錄！馬祖海巡隊2艇包夾大陸越界抽砂船　逮11人2汪

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記者張君豪／馬祖報導

海巡健兒實在太威！23日馬祖海巡隊查扣對岸第3艘違法越界抽砂船後，持續捍衛我國領海，27日凌晨再度於馬祖莒光海域查獲第4起大陸抽砂船越界盜採砂石案，這艘囂張越界抽砂的陸籍「振大968號」不但拒絕停船，還加速逃逸衝撞海巡艇，馬祖海巡隊以2艘海巡艇包夾，於清晨6點登艦扣船，共逮捕船上11名作業人員返港候審。

▲馬祖海巡隊27日清晨再扣一艘越界盜採海砂的大陸抽砂船並逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬祖海巡隊27日清晨再扣一艘越界盜採海砂的大陸抽砂船並逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬祖海巡隊27日清晨再扣一艘越界盜採海砂的大陸抽砂船並逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬祖海巡隊27日清晨再扣一艘越界盜採海砂的大陸抽砂船並逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

馬祖海巡隊指出，近來大陸抽砂船頻頻利用凌晨越界赴莒光海域抽砂，今日馬祖隊持續編排雙艇10037、3578艇深夜勤務拂曉出擊，清晨5時許於莒光限制水域發現可疑目標，10037艇隨即前往查看。

海巡隊幹員於東莒林坳嶼1.5浬限制水域內，發現該大陸籍「振大968號」抽砂船，且該船未經我方許可進入馬祖海域盜抽海砂，10037艇立即要求「振」船停船受檢，「振」船發現本艇後未加理會並向外逃竄，該船頻頻蛇行造浪導致10037艇強行登時屢屢靠該惡質抽砂船衝撞。

▲馬祖海巡隊27日清晨再扣一艘越界盜採海砂的大陸抽砂船並逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲馬祖海巡隊27日清晨再扣一艘越界盜採海砂的大陸抽砂船並逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）

馬祖海巡隊立即加派海巡3578艇立即前往支援，於清晨6時許兩艇拚搏惡劣海象成功上船登檢，登檢人員立即控制駕艙及人員，登檢過程全程錄影蒐證。經海巡人員調查：「振」船盜採砂石約200噸。

海巡人員為慎重防範洲豬瘟，立刻搜索船上各艙間物品及所帶食物清查，於冷凍櫃發現豬肉及其製品、船上甚至還有大陸船員豢養的兩隻土犬，海巡人員立即聯繫檢疫站要求派員前往船上消毒，並替船上兩犬施打狂犬疫苗。

今晨馬祖還巡隊押解「振」船經由莒光林坳嶼海域，人船查扣帶返南竿福澳港偵辦，連江縣劉縣長增應也抵達福澳碼頭慰問有功人員，「振」船將依涉嫌刑法加重竊盜罪等罪嫌移送地檢署偵辦；這也是海巡署今年查扣第4艘大陸違法越界盜抽海沙違法船隻，成功捍衛我方海域資源。

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