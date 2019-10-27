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摩鐵早餐問題...他大浴巾勒斃女友！「屍體塞進後車廂」到處晃　二審判12年

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▲▼莊姓男子與李姓女友入住南區一家摩鐵，竟只因口角就用毛巾將她勒斃，之後一人開車離開。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲莊姓男子與李姓女友入住南區一家摩鐵，竟只因口角就用毛巾將她勒斃。（資料圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

2018年7月19日爆發一起後車廂藏屍案！一名32歲的莊姓男子與女友投宿台中一間摩鐵，孰料，期間2人發生激烈口角，他一怒之下用毛巾將女友勒斃並塞入後車廂，伴屍2天後整起事件才曝光。台中地院審理時，莊男辯稱女友想輕生，他只是出手幫忙，但仍被依殺人罪判刑10年2月，全案上訴二審，法官認為他無悔意，改判12年。可上訴。

判決書指出，莊男與李姓女友同居，李女2017年4月間因罹患重鬱症，情緒不穩定，2人又因為李女常常與網友外出、花費過多等原因時常發生爭執。莊男2018年7月18日載著女友入住摩鐵，隔日上午2人卻因旅館早餐的問題大吵一架，他一時失控竟然徒手猛掐李女脖子，他見李女尚未斷氣，竟然進入浴室內拿出濕掉的大浴巾，從李女後方往前交叉纏繞，雙手再猛力勒緊，導致李女當場窒息身亡。過程中李女脫肛又嘔吐，他還先洗屍再拖到床上放置。

莊男退房時，由於擔心摩鐵人員察覺異狀，他將李女屍身放置副駕駛座上，並將自己的外套蓋在李女的頭部，這才沒被發現。離開旅館後，他原打算畏罪自殺，還買了相關物品，先是載屍趴趴走，接著為了延緩李女屍體的腐敗速度，他再投宿另一間摩鐵，將李女放在床上後，把冷氣溫度調到最低、風力調到最大，當晚才將李女放入後車廂內。

接著莊男從國道3號接往國道6號往南投埔里方向行駛，到愛蘭交流道下匝道口後，停靠路旁休息，並吞下李女生前的精神科藥物自殺未果，再度將車開上國道3號高速公路往台中方向行駛，最後他因擦撞護欄，車輛直接停在高架橋上，他見狀縱身一躍下橋。

整起事件就在警方拖吊車輛並將莊男送醫時曝光！警方發現車內有腐敗臭味，一開啟後車廂這才驚覺竟有一具女屍。

台中地方法院審理時，莊男否認殺害女友，還謊稱是女友想輕生，他才出手狠掐，過程中有詢問「那妳先走，我再跟著妳一起去」，但女友沒有抵抗。法官不採信他的說詞，依殺人罪判處有期徒刑10年2月；全案上訴二審，台中高分院認為，莊男沒有悔悟之心，也沒有與死者家屬達成和解，決定加重判刑，改判他12年有期徒刑。全案仍可上訴。

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