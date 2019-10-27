彰化是國會過半的關鍵　賴清德輔選不談「蔡賴配」只說謝謝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第二選區立法委員黃秀芳，下午舉辦萬聖節泡泡趴，前行政院長賴清德風塵僕僕從美回台，便到彰化縣為她輔選加油，在聯訪中提到彰化選區是這次民進黨國會能否過半的重要關鍵，爭取國會過半，未來蔡英文總統連任才能為地方爭取重大建設，對於「蔡賴配」則鬆口不談，只不斷的說「謝謝」。

▲前行政院長賴清德說彰化是國會過半的關鍵。（圖／記者唐詠絮攝）

針對活動中記者問到為何選擇黃秀芳委員做為輔選行程的第一站，賴清德回應，今天來到彰化為黃秀芳輔選是因為黃是國會評鑑的優質委員，除了認真問政並堅持台灣本土的立場以外，也對彰化縣基礎建設的爭取不遺餘力。





賴清德說，擔任行政院長受黃秀芳質詢時，黃為教育的付出讓他感到印象深刻，包括今天的泡泡派對，園遊會、兒童劇場等，黃秀芳這三年來已經舉辦數十場親子活動，更是爭取了超過1億2000萬的經費全力推動選區內各級學校設備以及環境的改善，黃秀芳身為一個教育委員，著實非常關注孩子教育的發展。

▲前行政院長賴清德與小朋友完泡泡。（圖／記者唐詠絮攝）



賴清德表示，彰化選區是這次民進黨國會能否過半的重要關鍵，如果彰化縣選的不理想，甚至國民黨四席都拿到的話，民進黨要國會過半就會變得十分的困難。





賴清德強調，今天會到彰化來便是希望大家能夠支持民進黨提名的四位候選人，黃秀芳、洪宗熠、陳素月、陳秀寶四個人都要當選，這樣便能確保在國會保持過半的席次，蔡英文總統連任後才能順利推動所有政策，這一點一定要拜託大家。

總統蔡英文日前到彰化員林禪寺參拜，並接受媒體聯訪時，談到「蔡賴配」，也說了在適當時候會宣布副手人選，賴清德在受訪時，則對「蔡賴配」不願意多表示意見，更不願意鬆口，只說「謝謝」。