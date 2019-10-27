釣蝦場「加熱器爆裂」嚇壞顧客　店長致歉：「送他一斤蝦」獲諒解

記者楊淑媛／桃園報導

桃園八德區一處親子釣蝦場，26日發生釣蝦池加熱器卻突然爆裂，導致釣客受到驚嚇事件，因有網友於臉書社群PO文控訴，引發熱議！該釣蝦場說，事發後他們致上最大歉意「送他一斤蝦」，同時關心他在後續有沒有需要協助，也取得當事人諒解。至於，臉書社群PO文者經過監視器畫面確認，並非當下受到驚嚇的釣客。

▲釣蝦池加熱器突然爆裂。（圖／翻攝自網路）

▲蝦場表示，我們已致上最大歉意：「送他一斤蝦」並取得諒解。▼釣蝦池加熱器突然爆裂。（圖／翻攝自網路）

發生釣蝦場加熱器爆裂的店長指出，26日蝦場在做設備檢修，發現設備很老舊導致釣客因蝦池加熱器突然爆裂的事件，事後蝦場致上最大的歉意，送給受到驚嚇的釣客一斤蝦，晚上也留下他的連絡方式，關心他在後續有沒有需要協助

，因為蝦場有投保公共安全的保單，也可以提供他一切的協助，同時取得釣客的諒解，向當事人表示，之後有任何需要協助的地方，都可以跟蝦場說。

▲釣蝦池加熱器突然爆裂。（圖／翻攝自網路）

而對於事發後在臉書社群PO文者，蝦場表示，他們經過監視器畫面確認臉書PO文的人，根本不是受到驚嚇的當事人！釣蝦場的釣客則表示，該起蝦池加熱器爆裂意外？可能是員工的疏失，認為人沒事就好，日後蝦場要加強員工的訓練，並稱許該蝦場的CP值蠻高的，蠻好釣的。

►我沒有遲到，是時間遲到了！