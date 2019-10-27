尿急闖紅燈挨罰！駕駛委屈喊冤「我有糖尿病…」　法官：可在車上解決

▲連男駕車行經一處街口時，因尿急而紅燈左轉，當場遭員警攔下並開罰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，本案無關）

記者廖安莘／苗栗報導

苗栗縣一名連姓男子2018年間，駕車行經一處街口時，因尿急而紅燈左轉，當場遭員警攔下並開罰。連男不服，提起行政訴訟，他主張自己患有糖尿病因此有多尿症狀，而非故意之行為，請求撤銷罰單。苗栗地院認為，連男情形尚未達到法律明文規定之「緊急危難」，若在車上急需小便，可停車於車上採取應急作法解決，因此駁回連男之訴。

判決指出，連男2018年10月19日中午12時許，駕車行經苗栗縣竹南鎮光復路與華東街口，因違規紅燈左轉，遭巡邏員警攔下開單，事後，新竹監理所裁罰他4千元，並記違規點數3點。對此，連男不服，隨即到醫院開立急並相關證明，並提起行政訴訟。

連男主張，自己患有第二型糖尿病有多尿症狀，當天他開車行經竹南，初有尿意時，將車停靠在附近的全聯福利中心借廁所，但因該家全聯並無提供公用廁所，只好再次上車趕快前往鄰近的便利商店使用廁所。

隨後，他行經光華路及光復路交岔口時，遭遇紅燈，先行停等紅燈，但因尿意十分急迫，已到無法忍受之狀況，只好先觀察路上無左右及對向來車，在生理及病理的壓迫下闖越紅燈。不料，此時被巡視的警車發現，當場遭員警攔下並開罰。

苗栗地院審理時，法官指出，法律明文規定「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰。」而所謂緊急危難情狀，必須有緊急危難的存在，始足當之。

法官審酌連男當時情形，認為尚未達到危及生命、身體之緊急程度，且在車上急需小便，可停車於車上採取應急作法解決，倘若無法尋找廁所而致於車內小便，僅造成一時不便或車內異味情形，難認符合緊急避難之情狀，因此駁回連男之訴。

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