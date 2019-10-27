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中市「鈴蘭通散步納涼會」　百人和服踩街表演

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記者白珈陽／台中報導

台中是全台灣第一個仿京都棋盤式規劃的城市，有小京都之稱。串聯中區近百個在地店家及表演團隊的「鈴蘭通散步納涼會」，於26、27日台中市中山路、綠川西街至自由路段封街舉辦，26日由西川淑敏率領日本舞踊知家團隊百人踩街舞蹈表演熱鬧登場。

▲西川淑敏（黑色和服者）率領日本舞踊知家團隊百人踩街舞蹈。（圖／記者白珈陽攝）

▲西川淑敏（黑色和服者）率領日本舞踊知家團隊百人踩街舞蹈。（圖／記者白珈陽攝）

在日本許多城市中，市區最熱鬧的地段就稱之為「鈴蘭通」，而台中的「鈴蘭通」， 就是由綠川貫穿到柳川的中山路，日治時期到民國60年代，商家櫛比鱗次，街道兩側更有獨一無二的鈴蘭花造型路燈，雅緻街景享譽全台。

▲▼百人和服踩街舞蹈表演。

▲▼百人和服踩街舞蹈表演。

▲▼百人和服踩街舞蹈表演。

歷經城市變遷台中「鈴蘭通」日漸沒落，但近5年來宮原眼科和第四信用合作社亮麗變身，各個角落也都悄悄醞釀出充滿活力、美好的新創店家。2019中區再生協會與在地商家主動熱力擁抱老市區歷史的人文厚度，不拘型式地共同攜手推展「鈴蘭通散步納涼會」，盼能重拾昔日風華，讓舊韻散發出豐富多元的新樣貌。

26、27日，台中市中山路（綠川西街-自由路段）封街，26日西川淑敏舞踊知家帶來百人和服著付，踩街舞蹈表演打頭陣，各式各樣的變裝遊行、街舞表演也漫步其中，27日則有台中女中樂旗隊、儀隊川由中山路橋出發；活動期間主辦單位與三綱工業開發製作的「鈴蘭花電動三輪車 」運行，在地店家元五青草店開發的青草啤酒「十八歲的回憶」，同時並有大墩鈴蘭通啤酒節、繼光街頭市集、自由欣力寫生活動等，民眾帶著輕鬆的心情，一起來鈴蘭通散步納涼，重新回味這個城市的青春風華。

▲大墩鈴蘭通啤酒節、繼光街頭市集，吸引大批民眾前往參加。

▲大墩鈴蘭通啤酒節、繼光街頭市集，吸引大批民眾前往參加。

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