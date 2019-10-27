▲ 新北騎警隊出演史詩劇《戰祭1884》，帥氣英姿增添亮點獲好評。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局有一支訓練精良的騎警隊，全國知名，每每在各大景點執行巡邏勤務，總是吸引滿滿的人潮駐足參觀，新北市警局騎警隊受邀參與淡水知名史詩劇《戰祭1884》開場演出，未演先轟動，民眾一睹新北騎警英姿增添神秘亮點。



由新北市政府主辦、新北市政府文化局、新北市立淡水古蹟博物館承辦的活動，將135年前「清法戰爭滬尾」之役，以再造歷史現場的方式重新呈現，在10月26、27日晚間於滬尾砲臺公園盛大登場，這齣戶外史詩鉅作《戰祭1884》，正是全系列的壓軸節目，主辦單位並邀請新北市政府警察局騎警隊參與開場演出。

▲ 新北騎警隊帥氣英姿增添亮點。



新北市警察局表示，每逢周末假日，他們的身影就會出現在板橋新板特區、淡水漁人碼頭、八里左岸公園、新店碧潭東岸、金瓜石黃金博物館及鶯歌陶瓷老街等觀光景點，騎警們坐在馬匹上值勤，居高臨下，帥氣英挺的身影，總是吸引許多民眾爭相合照，更是新北市警局引以為傲的燙金招牌。

警察局長陳檡文表示，騎警隊平日訓練相當精實，他們派駐在觀光景點進行犯罪預防及宣導，並執行會場週邊巡邏、守望、警戒等騎警勤務以維安全，積極為民服務，塑造親民愛民的好形象，這次獲邀參加市府藝文活動，能展現平日訓練成果，更是相當難得的體驗，現場民眾大排長龍，除了欣賞騎警們精湛的騎術與英姿外，更能讓民眾瞭解騎警辛苦與付出，希望市民能更加支持警察執法，警民共同打擊犯罪。

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