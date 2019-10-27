儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！專家分析：現在不買「明年只剩定存可以挑」

▲金管會保險局預計11月公布調降明年壽險業各幣別新契約責任準備金利率，各界擔心儲蓄險保費將變貴。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

明年壽險業各幣別新契約責任準備金利率調降，民眾若要購買同樣內容的保單，尤其是提高保障本質的「高利率儲蓄保單」，也將與被保險人的年齡、保障額度調整，保費一定變貴。錠嵂保險經紀人更直接表示，民眾在考慮需求後，今年若不買儲蓄險，明年儲蓄險絕版後，僅剩定存可以挑。

「預定利率」分為兩種，一種是擁有調幅決定權的金管會所宣布的「責任準備金利率」，另一種是保險公司提供保戶的「保價金預定利率」。錠嵂保經解釋，保價金預定利率指保戶所繳的保費，一部分經由保險公司拿去投資後，「預計」可得到的投資報酬率，通常是保單的年增率；由於該利率固定，因此不會因保險公司投資費用高低而有所改變。

也就是說，當金管會決定調降「責任準備金利率」，未必會造成保費調漲；但當責任準備金利率調降時，壽險業者的提存金額將變得更高，壓力變大且利潤被擠壓，因此，壽險公司為了避免出現差損，就會計畫在保單上獲得更多的費用。

預定利率之所以會影響儲蓄型商品，是因為投資報酬率將反映在保戶所繳的保費上，而且兩者成「反比」關係。錠嵂保經表示，當預定利率越高的保單，所繳保費會越低；而預定利率越低的保單，保費就會變高。不過，各家保險公司的儲蓄險還本能力和增額速度也不盡相同，畢竟保費漲價仍依據費用成本與獲利能力決定。

▲保守型理財的民眾所選擇的儲蓄方法會優先選擇定存或儲蓄險。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

民眾規劃存錢，自然想要比「定存」利率好的理財方法，但到底要選「定存」還是「儲蓄險」呢？錠嵂保經表示，可以先參考資金活用度，短年期（低於6年）可以考慮「定存」，中、長年期則可以考慮「儲蓄險」。

錠嵂保經解釋，若遇到困難急著用錢、或是同時等待著更好的投資機會，解除定存時只是損失利息，不會傷害到本金，資金運用的靈活度較高；然而，儲蓄險若在繳費期間解約，就會造成大筆損失，因為保險公司會扣除相關行政手續費用。

若想解約儲蓄險，必須要知道的重點是，即便拿回所繳費用，這筆錢也將所剩不多；因此儲蓄險最好的利用方法，就是繳完「繳費年期」，使得利率優於定存，也是一種強迫儲蓄的方式。

▲民眾在考慮是否要搶購儲蓄險前，建議先重新檢視是否有需求。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

錠嵂保經表示，願意買還本型壽險商品（儲蓄險）的民眾，大多希望每年或定期可以從存款中拿到一些利息，類似銀行定存的「存本取息」概念，如預定利率型（固定利率）商品，適合有固定開銷、退休規劃、想幫子女準備教育費的民眾。

受到明年壽險的責任準備金利率調降影響，儲蓄險保單的利率將會降低，除了保費增加外，許多保險公司也會跟著調整商品內容，若原本就有打算購買還本型壽險商品（儲蓄險）的民眾，錠嵂保經建議提早規劃，比較不容易受到利率調整的影響。

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