噁男專約小蘿莉「出門吃好料」　國中女日記懺悔：是我太天真　





▲少女在日記中懺悔，才被學校老師發現有異，報警處理。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

桃園一名27歲張男經常在網路「釣幼齒」，尤其特別喜歡鎖定國中小學的未成年少女，2019年3月間，他以「請吃好料」為由哄騙一名11歲少女出遊，在將她帶到旅館準備好好「品嘗」，少女急中生智騙對方「生理期來了」才幸運逃過一劫。少女回家告訴家人，結果張男被少女家人約出談判，飽受一頓拳腳後再由張男的父親付了25萬元和解了事。不過，校方竟在少女的日記裡發現這段「歷險記」才通報警方。新竹檢方日前依對未滿14女子猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，張男因智能不足而缺乏異性緣，過去曾有利用網路釣幼齒小蘿莉被判刑的前科。2019年3月間，張男再於臉書搭訕一名11歲少女，以「出門吃好吃」為由將她誘拐出門。

不過張男竟將少女載往旅館，出狼爪對她猥褻胸部，少女見對方色急攻心，自己可能即將「失守」，急中生智告訴對方「生理期來了」，才幸運逃過一劫。

少女回家後向家人哭訴，家人見她臉書對話紀錄，氣得約張男出面談判。由於張男面對少女家人時，不僅不認錯，態度還囂張直接惹毛少女家人，引來一頓拳打腳踢，並揚言若不道歉和解就告他，張男隔天才和爸爸帶著25萬元前往低頭認錯。

雖家人告訴少女「案子已和解，不能再向他人談論此事」，但少女心有餘悸，在日記中寫著「我錯的非常慘，就是我被騙，我太天真了，但我已經反省了，也已經抓到對方了，…，對方已經比我還要慘了，…，他已經被打到真的快斷腿、斷腳的，但為什麼是一直擔心他呢？我難過了，對方也下跪道歉說對不起了…我太天真了，我感到後悔」等話，學校老師發現有異，詢問後才知道少女遭猥褻，並報警處理。

張男雖坦承犯行，但卻辯稱少女長得很成熟，以為她已經15、16歲了。由於少女指證歷歷，檢方認張已涉對未滿14歲女子猥褻罪嫌，雖考量張男身心障疑，情堪憫恕，但因他曾於2017、2018年間因違反兒少性剝削防治法而遭判決2年，緩刑5年，卻未記取教訓，仍繼續挑未滿14歲少女猥褻，顯無反省之情，建請法官依法量處適當之刑，並施以強制治療。

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