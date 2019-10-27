　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第67屆南美展頒獎　黃偉哲：期勉挹注更多資源於美學教育

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市美術界年度盛事第67屆南美展舉辦開幕暨頒獎儀式，市長黃偉哲親臨現場剪綵並頒發市長獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市美術界年度盛事第67屆南美展舉辦開幕暨頒獎儀式，市長黃偉哲親臨現場剪綵並頒發市長獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市美術界年度盛事第67屆南美展於10月25日起至11月10日在台南文化中心文物陳列館一樓、第一藝廊、第二藝廊、第三藝廊展出，27日下午舉辦開幕暨頒獎儀式，市長黃偉哲親臨現場剪綵並頒發市長獎。

▲台南市美術界年度盛事第67屆南美展舉辦開幕暨頒獎儀式，市長黃偉哲親臨現場剪綵並頒發市長獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台灣南美會為國內成立最久的畫會之一，於1952年由前輩畫家郭柏川教授號召8位美術界同好和學生於台南市成立，而前輩畫家能夠創設南美展，而今不僅是讓這個獎成為南台灣的一個重要獎項，也是全台灣美術界的一個重要的地標型的指標，我們覺得其實非常與有榮焉，就是前人有這個胸襟這個視野，讓後人可以得到獎勵。前輩畫家的努力，讓後輩畫家得到獎勵，這點我們是非常感佩。也因為這樣子，台南市政府一定盡全力跟南美會合作，能夠把南美展辦得更好、辦得更出色，而且讓全台灣的民眾都以此為最高的一個獎項跟目標，我們會努力持續朝這個方向走。

▲台南市美術界年度盛事第67屆南美展舉辦開幕暨頒獎儀式，市長黃偉哲親臨現場剪綵並頒發市長獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市文化局表示，南美會長期推動美術，對台南地區貢獻良多，台南美術館一館、二館即是美術界團體與市府協力，在完成郭教授心願與理想下，共同辛苦努力下順利開館的。

▲台南市美術界年度盛事第67屆南美展舉辦開幕暨頒獎儀式，市長黃偉哲親臨現場剪綵並頒發市長獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南美會既是台南市的美術團體，也是國家級的畫會，對台南市和國內美術推動貢獻頗巨。該會最大的特色在於舉辦公募徵件通過評審者即可和會員一同展出，成為台南市美術界一年一度盛事。自成立以來，鼓勵國內年輕藝術家參加，藉由徵選活動廣納連續幾次被評選榮獲大獎的優秀藝術家入會，展出者也以能夠參加展覽為榮，分為國畫、西畫、雕塑、攝影4部分，目前超過100位的會員都是國內優秀藝術家。

ET快訊
部落客到東京玩失蹤！24日報平安後失聯　最後身影穿紫紅、灰上
39凍屍案拖出人妻悲歌　夫欠錢「老婆遭人蛇集團逼進貨櫃」到英
她回家踩到「脆脆的生物」背部瞬間發麻！網揭焦黑龍蝦身分：是益
2人「拒警盤查」駕車衝進中正高中！撞破學校護欄　車上掉出開山
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北騎警隊出演史詩劇《戰祭1884》　帥氣英姿增添亮點獲好評

第67屆南美展頒獎　黃偉哲：期勉挹注更多資源於美學教育

變裝派對選我！選我！　小小職業達人體驗營

男網路援交遭恐嚇買4萬點數　店員機警發現報警協助

太平洋島嶼迎風樂舞登場　望遊子旅人多想念台東

環保志義工雲林大會師　台東代表隊囊獲三勝

三芝茭心好食光周末登場　「美人腿」白嫩鮮甜饕客癡迷瘋搶

韓國瑜台東客家後援會成立「沒錢沒人」　螞蟻雄兵拉票

花蓮─柬埔寨直航首飛　徐榛蔚率旅團推展客文化促進交流

「與家鄉．潭一場戀愛」　楊瓊瓔：潭子社造展現旺盛生命力

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

新北騎警隊出演史詩劇《戰祭1884》　帥氣英姿增添亮點獲好評

第67屆南美展頒獎　黃偉哲：期勉挹注更多資源於美學教育

變裝派對選我！選我！　小小職業達人體驗營

男網路援交遭恐嚇買4萬點數　店員機警發現報警協助

太平洋島嶼迎風樂舞登場　望遊子旅人多想念台東

環保志義工雲林大會師　台東代表隊囊獲三勝

三芝茭心好食光周末登場　「美人腿」白嫩鮮甜饕客癡迷瘋搶

韓國瑜台東客家後援會成立「沒錢沒人」　螞蟻雄兵拉票

花蓮─柬埔寨直航首飛　徐榛蔚率旅團推展客文化促進交流

「與家鄉．潭一場戀愛」　楊瓊瓔：潭子社造展現旺盛生命力

MiG-35可控無人機變「指揮所」　普丁開俄非峰會搶換機市場

「芒芒」人海遇見你！秋季7大白色花海　還有台版非洲大草原

鮮肉拍寫真「穿內褲壓床」　柯基出現搶鏡⋯下一秒發生悲劇

妥善利用「高房價豪宅」　西雅圖崛起酒店式公寓…內裝超越6星級！

IG時尚達人都在穿平價「格紋拼接風衣」　4000元有找先放入購物車

缺德醫拉圾桶「撈舊針筒繼續注射」　巴國小鎮爆900童染愛滋…父痛哭：因為我沒錢

投票通過已婚男當神父　天主教會有望打破「百年獨身」傳統

機場檢疫犬坐下討獎賞！　打開行李眼神「期待→落寞」萌炸

火烤兩吃快絕跡！她喊懷念「加奶油超銷魂」兼拉肚神器　網曝本營：在高雄

貓咪部落客「到東京玩失蹤」！　24日報平安後失聯　最後身影穿紫紅、灰上衣

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

「找臨演扮韓粉」男大生遭抹黑　個資瘋傳

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

韓國瑜台東客家後援會成立　螞蟻雄兵拉票

苗栗風箏節登場　龍頭碗身亮相

夢由法式甜點進駐嘉義大雅商圈

嘉縣最大假日市集「嘉有好市集」

嘉義地檢反賄選挑戰「太平雲梯」

于櫻櫻海端人氣高　歌迷直接用卡拉OK代碼點歌

台南農特產品展售會120攤破紀錄

台南火警命案郭信良議長趕往慰問

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

更多熱門

相關新聞

台南新市白蓮霧盃慢壘邀請賽開幕

台南新市白蓮霧盃慢壘邀請賽開幕

台南市新市區壘球場是新市區體育重要建設，為鼓勵全體市民多多參與戶外運動，新市區公所特委請壘球協會10月27日舉辦2019年新市區白蓮霧盃慢速壘球邀請賽，參與球隊有茂聖通運（新市清潔隊）、山上區南洲里隊、比菲多隊、Himax立景隊、新市區新市里隊、新市區新和里隊共6隊，精彩慢速壘球競賽。

2019台南柳營牛奶節

2019台南柳營牛奶節

2019鯤鯓王平安鹽祭

2019鯤鯓王平安鹽祭

吉祥物「魚頭君」領軍推薦虱目魚

吉祥物「魚頭君」領軍推薦虱目魚

台南農特產品展售會120攤破紀錄

台南農特產品展售會120攤破紀錄

關鍵字：

南美展頒獎黃偉哲美學教育

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

韓男星趕回台喝喜酒卻被長輩臭罵

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

必吃焗烤鹹派！淡水唯美玻璃屋餐館

省121元　麥當勞輕奢華餐點法曝

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

90歲嬤哭「只要700元」　修車師給2千解釋…妻：釋懷了

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面