第67屆南美展頒獎　黃偉哲：期勉挹注更多資源於美學教育

▲台南市美術界年度盛事第67屆南美展舉辦開幕暨頒獎儀式，市長黃偉哲親臨現場剪綵並頒發市長獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市美術界年度盛事第67屆南美展於10月25日起至11月10日在台南文化中心文物陳列館一樓、第一藝廊、第二藝廊、第三藝廊展出，27日下午舉辦開幕暨頒獎儀式，市長黃偉哲親臨現場剪綵並頒發市長獎。





黃偉哲市長表示，台灣南美會為國內成立最久的畫會之一，於1952年由前輩畫家郭柏川教授號召8位美術界同好和學生於台南市成立，而前輩畫家能夠創設南美展，而今不僅是讓這個獎成為南台灣的一個重要獎項，也是全台灣美術界的一個重要的地標型的指標，我們覺得其實非常與有榮焉，就是前人有這個胸襟這個視野，讓後人可以得到獎勵。前輩畫家的努力，讓後輩畫家得到獎勵，這點我們是非常感佩。也因為這樣子，台南市政府一定盡全力跟南美會合作，能夠把南美展辦得更好、辦得更出色，而且讓全台灣的民眾都以此為最高的一個獎項跟目標，我們會努力持續朝這個方向走。





台南市文化局表示，南美會長期推動美術，對台南地區貢獻良多，台南美術館一館、二館即是美術界團體與市府協力，在完成郭教授心願與理想下，共同辛苦努力下順利開館的。





南美會既是台南市的美術團體，也是國家級的畫會，對台南市和國內美術推動貢獻頗巨。該會最大的特色在於舉辦公募徵件通過評審者即可和會員一同展出，成為台南市美術界一年一度盛事。自成立以來，鼓勵國內年輕藝術家參加，藉由徵選活動廣納連續幾次被評選榮獲大獎的優秀藝術家入會，展出者也以能夠參加展覽為榮，分為國畫、西畫、雕塑、攝影4部分，目前超過100位的會員都是國內優秀藝術家。