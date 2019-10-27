張國煒親自開回台！星宇首架A321 neo周一抵桃機　當天公布降落跑道

▲星宇一號機交接「K董深情獻吻」，10/28親自駕駛抵台。（圖／翻攝星宇航空臉書，下同）

記者賴文萱／台北報導

航迷預備！星宇航空2020年1月23日正式開航，董事長張國煒日前帶隊到德國漢堡，親自驗收全台首架A321neo 1號機B-58201，26日更啟航親自駕駛飛機返台。星宇指出，新機沿途中停杜拜、曼谷兩地後，預計台灣時間28日上午11時半抵達桃園機場，當天上午將公布預計降落跑道。

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星宇航空在貼文中寫道，全體參與接機的星宇人完全擋不住雀躍的心，明年將帶著夢想啟程飛往台灣，要台灣粉絲們準備好相機跟手機，在10月28日一起響應「星宇照飛機」活動，只要捕捉珍貴機身畫面，最大獎將送出不限航點來回單人商務艙／經濟艙機票。

▲星宇航空首架A321 neo周一上午抵台。（圖／星宇航空提供）

星宇團隊也在貼文留言回覆網友，「10月28日新機抵台是由董事長開回台灣！」讓許多星宇粉直呼期待，除了準備好相機準備拍照，更期待下次的旅行搭著星宇從台灣出發。

首架飛機引進後，星宇試航驗證作業程序將進行到第四階段，張國煒日前接受媒體訪問時提到，能不能賣票還是要以拿到民航局營運許可為主，但內部是希望12月中能正式對外銷售，希望國人多多給予支持。

▼張國煒帶領團隊，在漢堡時間25日下午完成交機。