變裝派對選我！選我！　小小職業達人體驗營

▲台南市警局舉辦「性別平等～小小職業達人體驗營」活動，邀請小朋友們體驗各行各業職業達人平日工作模樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應10月是「台南性平月」，台南市警局、婦幼警察隊與遠東百貨台南分公司攜手合作，共同舉辦「性別平等～小小職業達人體驗營」活動，邀請小朋友們體驗各行各業職業達人平日的工作模樣，藉由輕鬆有趣的方式，將性別平等的觀念融入其中，破除性別刻板印象，實踐尊重多元性別友善精神。

步出台南火車站後站，就可以看到百貨公司前廣場警察們，大手拉著小手教導小小警察們正確保護自己的觀念，有些則是警察哥哥、姊姊的陪同下，讓小小警察們騎在特別為他們打造的小型警用哈雷機車上，體驗警察平日執勤巡邏時的英姿。婦幼警察隊隊長楊富仁，率領全隊員警總動員來到現場，要帶給小朋友們一個印象深刻的週末假期。

這次活動除小小警察體驗外，還有小小消防員、小小護理師、小小客服等職業可以讓小朋友們換裝親身體驗。原規畫體驗名額100人，為了不辜負許多小朋友們的殷殷期盼，特別加碼名額至200人，活動一開放報名，短短不到半天就已全數額滿，網路報名實在踴躍，市警局也利用空檔開放民眾現場報名參加，讓更多小朋友都有機會可以共襄盛舉，一同來變裝。

另外，還特別邀請永仁高中慈輝班醒獅團蒞臨現場表演，該團成立於1997年，平常多利用課餘時間練習，多年來在醒獅團教練的指導下，參加各項民俗技藝競賽皆有亮眼成績，也時常配合社會及公益團體進行演出。

台南市警局副局長李政曉表示，今年為「性別平等教育法」實施滿15週年，雖然社會上仍然存在著性別刻板印象及性霸凌事件，但期望能透過不厭其煩的宣導及教育，讓市民們了解任何人都不應該因性別、信仰、族群、文化等差異受到歧視或不平等對待，期能建立一個多元並立的友善社會，發揮「公私同心．性平同行」的精神，真正落實「無處不性平」。