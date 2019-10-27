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缺德醫拉圾桶「撈舊針筒繼續注射」　巴國小鎮爆900童染愛滋…父痛哭：因為我沒錢

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▲巴基斯坦小城鎮爆發900童愛滋。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦小城鎮爆發900童愛滋。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

巴基斯坦城鎮拉托羅德（Ratodero）日前爆發出愛滋疫情，目前已逮捕最初爆發疫情的一名小兒科醫師，他被病患家屬爆料從垃圾桶撿起用過的針筒，繼續為孩童注射，導致目前將近900名兒童驗出愛滋陽性反應，疫情恐怕還會持續攀升。

綜合外媒報導，拉托羅德今年初約有900名孩童突然臥病在床、發高燒，經過檢測發現是愛滋病，且受到感染的兒童幾乎都為12歲以下。疫情爆發後，約有上千名市民去篩檢，同樣檢驗出陽性反應，也就是200人中就有一人得道愛滋。當地衛生局官員認為，數字恐怕比預測的還要多，因為只有一小部份的人接受檢測。

經調查，這些感染的孩子過去都從給一名兒科醫生杭格羅（Muzaffar Ghanghro）看診過，當地一名父親賈巴尼（Imtiaz Jalbani）就表示自己的6個孩子有4個感染了愛滋，最小的2個孩子已經過世，「看診時我看到醫生從垃圾桶內挖出一支舊的針筒幫六歲的兒子打針，當下抗議時，醫生只跟我說不然去找別人」。

杭格羅目前因過失殺人、業務疏失、意外傷害遭到逮捕，但他全否認，並堅稱自己是無辜的，更沒有重複使用針筒。衛生官員表示，杭格羅不一定是唯一的爆發疫情點，因為當地貧窮，理髮使用未消毒的刀片、牙醫使用未消毒的器具都很常見。

聯合國愛滋病聯合規劃署估計，從2010年到2018年，巴基斯坦的愛滋病陽性人數幾乎翻了一倍，達到約16萬人，且政府並未投入太多資源，而是靠外界協助。

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