出席全國中醫師公會　盧秀燕：感謝醫師們照顧市民健康

▲盧秀燕頒獎給今天卸任的中醫師公會全國聯合會前理事長陳旺全（右）。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中華民國中醫師公會全國聯合會27日召開第11屆會員代表大會，市長盧秀燕前往頒發貢獻卓著獎等獎項，並感謝中醫師們致力推動中醫藥發展，讓市民健康獲得更好的照顧，盧說，在立委期間和各界努力，成功爭取中西醫師開業執行業務的所得稅率調降2%，換算下來高達24億元，讓開業醫師得到合理對待。

▲盧秀燕與中醫師們合影，並感謝照顧市民健康。

盧秀燕應邀出席致詞時表示，她不但長期擔任全國及台中市中醫師公會顧問，也曾任立法院厚生會會長，因此跟中醫師的關係非常密切，得知今天大家來台中開會，以來看老朋友的心情參加，她並強調擔任市長以來，特別重視醫療業務發展，歡迎公會繼續給予意見及指導。

盧說，10幾年來，醫藥界各科及診所成本不斷提高，政府在各行各業都有減稅或補助措施，唯獨對醫藥界沒有關照，所以陳理事長希望她爭取醫師開業的執行業務所得稅率能有所調整，經過2、3來與大家的努力，成功爭取調降2%，且不分中醫、西醫及各科別，換算下來有24億元之多。

中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全表示，擔任會長期間的重點業務就是維護會員權益，3年來爭取到中醫健保總額增加33億多元，總算可以事成身退，他也認為，「觀念一定要轉個彎，心胸就無限寬」，相信中醫養生保健十分具有前瞻性，未來會有很大的發展。

衛生局長曾梓展表示，台中市目前有2家中醫醫院及7百多家中醫診所，執業中醫師有1240人，不僅提供民眾便利、友善的就醫服務，並深入社區各角落、偏鄉義診，市府會持續與醫界及公協會共同努力，提升台中市的中醫醫療環境。

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