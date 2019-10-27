搶攻50萬戶新移民選票　韓陣營拋成立「新移民委員會」、放寬健保納保

▲國民黨主席吳敦義出席新移民全國後援總會成立大會。（圖／記者張一中攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜陣營27日公布新移民政策，爭取50萬戶新移民家庭選票。除了致力陸、外籍配偶平權，消弭社會歧視，還將推動成立「新移民委員會」，整合新移民資源、保障多元文化發展，而在新移民就業、子女就學上也提出政見促進移民發揮所長、加入融入台灣社會。

國民黨主席吳敦義、國政顧問團長張善政、國政顧問團社福小組長馮燕，及新移民立委林麗蟬27日舉行新移民全國後援總會成立大會，並發表韓國瑜的新移民政見。

根據韓陣營規劃，台灣有超過50萬戶新移民家庭，為致力陸、外籍配偶平權，消弭社會歧視，在保障新移民人權部分，將推動陸配取得身分證年限與外配一致，由6年降至4年。另外，目前政府未設有專責機構綜理相關事務，導致資源難以整合、各自為政，因此將成立「新移民委員會」，落實憲法平等權、保障多元文化發展，建立共存共榮之族群關係。

韓陣營表示，為協助新移民融入我國社會，將建構國家級分級分類通譯制度，同時協助我國企業拓展國際市場，並推動跨國企業與新移民子女產學合作，擴大移民子女就學期間實習機會，鼓勵二代子女赴海外實習、增加就業；另外還將增設移民學分專班，鼓勵移民參加各類技職考試，以及提供華語文學習環境、建立數位化學習平台等。

在落實醫療人權保障部分，韓陣營指出，由於許多移民婦女尚未達6個月的健保等待期便已有身孕，使其無法納保，因此將修法使移民婦女納入健保，讓新移民家庭能安心好孕。