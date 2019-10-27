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搶攻50萬戶新移民選票　韓陣營拋成立「新移民委員會」、放寬健保納保

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▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨主席吳敦義出席新移民全國後援總會成立大會。（圖／記者張一中攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜陣營27日公布新移民政策，爭取50萬戶新移民家庭選票。除了致力陸、外籍配偶平權，消弭社會歧視，還將推動成立「新移民委員會」，整合新移民資源、保障多元文化發展，而在新移民就業、子女就學上也提出政見促進移民發揮所長、加入融入台灣社會。

國民黨主席吳敦義、國政顧問團長張善政、國政顧問團社福小組長馮燕，及新移民立委林麗蟬27日舉行新移民全國後援總會成立大會，並發表韓國瑜的新移民政見。

▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

根據韓陣營規劃，台灣有超過50萬戶新移民家庭，為致力陸、外籍配偶平權，消弭社會歧視，在保障新移民人權部分，將推動陸配取得身分證年限與外配一致，由6年降至4年。另外，目前政府未設有專責機構綜理相關事務，導致資源難以整合、各自為政，因此將成立「新移民委員會」，落實憲法平等權、保障多元文化發展，建立共存共榮之族群關係。

韓陣營表示，為協助新移民融入我國社會，將建構國家級分級分類通譯制度，同時協助我國企業拓展國際市場，並推動跨國企業與新移民子女產學合作，擴大移民子女就學期間實習機會，鼓勵二代子女赴海外實習、增加就業；另外還將增設移民學分專班，鼓勵移民參加各類技職考試，以及提供華語文學習環境、建立數位化學習平台等。

在落實醫療人權保障部分，韓陣營指出，由於許多移民婦女尚未達6個月的健保等待期便已有身孕，使其無法納保，因此將修法使移民婦女納入健保，讓新移民家庭能安心好孕。

▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

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