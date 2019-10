快訊／德州校園派對多人中彈2死！　槍擊現場畫面曝光

▲社群媒體流傳校園發生槍擊後的畫面,但非常模糊。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國德州農工大學康維斯分校(Texas A&M Commerce)26日深夜的派對爆發槍擊案,外傳多人中彈,造成至少2人死亡,另有20人受傷,槍手在逃。當局已證實,這起事件造成多人中彈,且有多名受害者,其中一人頸部中彈。

▲ 疑似是派對活動的宣傳海報。(圖/翻攝自推特/@SuaveGuy_Damo)

事發地點位在距離達拉斯市車程約1小時的地方,距離德州農工大學校區約16英里(約25公里)處。目前各大社群網站已經出現多段槍擊現場影片,可見現場尖叫聲四起,許多人滿身是血倒在地上。根據WFAA-TV記者懷特利(Jason Whitely)取得的消息,外傳槍手使用的是點227口徑的步槍。

警方現階段並未確認派對是否為學校舉辦的活動,但已知有德州農工大學的學生參與。

BREAKING: Mass shooting in Greenville, Texas. According to multiple reports, there are at least two dead and over a dozen injured.



A homecoming party from Texas A&M University Commerce was reportedly taking place at the time of the shooting.

: Hunt County Theft Reports pic.twitter.com/WzTbmIfqnA — myparistexas.com (@myparistexas1) October 27, 2019

根據《達拉斯晨報》(The Dallas Morning News)取得的消息,救護車、救援直升機都已經趕到現場,但目前當局並沒有確認死傷數字,當地警方也並未發表聲明,是否有人被拘留、誰該為槍擊案負責都有待釐清。380號高速公路已進入封鎖狀態。

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) October 27, 2019