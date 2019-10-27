18歲少女深夜打工返家　疑彎道超車打滑「撞電線桿再反彈」不治亡

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名18歲嚴姓少女，27日凌晨1時許從便利商店打工畢準備回家，騎車經過台118線關西往新埔方向時，疑似因試圖超越23歲趙男所駕駛的汽車打滑，先撞上道路右側旁電桿，再反彈回車道上撞擊趙男轎車，由於撞擊力道猛烈，嚴女送醫前已無生命跡象，經搶救後仍不治身亡，詳細肇事原因，正待警方釐清中。





▲18歲嚴姓少女凌晨下班返家途中，疑似因超車打滑而發生死亡車禍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹縣消防局出，27日凌晨1點20分接獲報案，救護人員到場後，發現傷者已躺臥在地且意識不清、呼吸脈搏微弱、頭部有受挫跡象，人員立即施時心肺復甦術及電擊急救，並利用長背板將顏女固定後送醫急救，不過因患者傷勢過重，最後仍宣告不治。

▲救護人員到場後，發現傷者已躺臥在地且意識不清、呼吸脈搏微弱、頭部有受挫跡象。

據悉，趙男酒測值為0，行車途中並無違規，事故發生當下與嚴女為同方向行駛，雖然當時行經的路段為彎道，但並沒有任何阻擋視線的障礙物。目擊者指出，嚴女當時想超越轎車，但卻失速打滑撞上右側旁電桿再反彈回車道上，才撞上原本準備超越的那台汽車，警方也正在釐清嚴女車禍的主要原因。

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