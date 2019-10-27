「坐後座繫安全帶卻喪命」賴溪松胞妹不能接受　肇事司機5萬交保

▲賴溪松遺體27日送台中殯儀館相驗，家屬到場了解死因。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中果菜市場董事長賴溪松（65歲）26日下午3時許，搭乘賴姓司機（22歲）駕駛的自小客，途經東勢區時發生車禍，位於後座的賴溪松車禍身亡，胸、頸留有安全帶勒痕，司機僅頭部輕微擦挫傷。賴姓司機稱當時地中海貧血發作「眼前一片黑暗」，短暫失去意識，因此撞上路旁變電箱，直到車輛撞上電線桿停下時才恢復意識。

檢察官27日中午會同法醫、家屬相驗，檢察官初步判定，賴溪松的死因為頭、胸部內出血、安全帶勒頸引發休克死亡，全案不用解剖複驗，遺體發還家屬，檢察官命肇事的賴依過失致死罪，命5萬元交保、限制住居。

賴溪松26日搭乘由賴姓司機駕駛的自小客，自台中開到東勢欲往和平要拜訪一位果農，途經東關路6段時，司機發生自撞撞上變電箱，撞擊力道猛烈，變電箱遭撞爛，車輛一路撞到電線桿才停下，車頭嚴重毀損，警消獲報趕赴現場，將賴溪松送往東勢農民醫院搶救仍因大量出血不治。該司機經酒測無酒精反應。

▲撞擊力道強烈，車頭全毀。

賴姓司機在檢方訊問時供稱，當時他因地中海貧血發作，案發時他眼前一片黑暗、失去意識，待清醒時眼前已是電線桿。據悉，賴姓司機的父親先前也是賴溪松座車駕駛，經父親介紹後才由他擔任賴溪松現任駕駛，已為賴溪松工作8個多月，而他患有地中海貧血一事，有寫在履歷當中，在過去只發作過2次，分別在高中及出社會後，醫師也說不須用藥物控制。

賴溪松胞妹對哥哥辭世相當無法接受，她說因為工作關係，該路段他們常常都在跑，那條路沒有什麼，速限也只有50公里（應為60公里），更何況哥哥還有繫安全帶，明明是司機失控撞上變電箱，坐後座的哥哥「為什麼會死在安全帶上？」，她想釐清這部分原因。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，台中地檢署獲報後，檢察官於今日中午12時許前往台中市生命禮儀管理處崇德館相驗，初判死者死因為車禍導致死者頭、胸部挫傷併發內出血，及安全帶勒住頸部導致死亡。

林彥良指出，車禍原因疑為賴姓司機因突發性的身體因素，不能安全操作車輛而自撞變電箱與電線桿，檢察官認為賴涉過失致死罪的犯罪嫌疑重大，訊後，命賴以5萬元交保，並限制住居。

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