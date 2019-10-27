禮物販賣機鶴百貨登場　邀家扶兒抽禮物遊神農街

▲禮物販賣機鶴百貨，在台南市中西區神農街，邀約南家扶中心扶助兒童，一起在禮物販賣機抽禮物，南台科大學生群，也熱心導覽活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國第1家禮物販賣機「鶴百貨」，10月27日在台南市中西區神農街，邀約南家扶中心扶助兒童參與，一起在禮物販賣機抽禮物，南台科大學生群，也熱心在現場進行神農街導覽活動，讓整個活動更加熱鬧，小朋友們操作禮物機，拿到各種新奇小禮物，歡笑聲此起彼落，相當溫馨。

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鶴百貨陳鶴文執行長表示，鶴百貨是創新的企業，也是充滿愛的企業，於2016年從日本引進台灣第1台禮物販賣機，就是希望把快樂和幸福帶給大家，所以一直想讓所有的小朋友都有機會嘗試，未來還會繼續和其它公益社團合作，舉辦更多的活動，讓社會充滿愛和溫馨。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，鶴百貨每年舉辦這樣有意義的活動，回饋社會的愛心，除了可以引拋磚引玉的效果，還讓家扶中心的孩子感受溫暖，希望社會上多一些這樣暖心的企業，讓台南的空氣充滿愛，今年特別加入導覽神農街認識台南文化的節目，讓整場活動寓教於樂更有意義。

南家扶中心表示，今年小朋友們很踴躍報名，共有1百多位小朋友報名參加，很高興看到孩子們快樂的笑容，謝謝鶴百貨提供禮物給家扶中心的孩子們，也感謝南台科大的熱血青年們進行這麼有意義的導覽活動。

今天的送愛到家扶活動，除了南台科技大學的師生投入導覽神農街以外，神農街的店家也響應愛心，神農街「公主病」服飾店的老闆娘，將所得全部捐給家扶中心，同在神農街上的「森弄民宿」也贊助飲料讓大家享用，家扶中心現場並頒發感謝狀給鶴百貨陳鶴文執行長，讓現場氣氛更加熱鬧，活動在歡笑聲中圓滿完成。