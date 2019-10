校長摸了我！19歲少女指控性騷「慘遭淋油燒死」　死前苦喊：我要戰鬥到底

▲受害的19歲少女努斯拉特。(圖/翻攝自推特/@TheMdMamun)

孟加拉一位19歲少女努斯拉特(Nusrat Jahan Rafi)於3月27日被校長叫進辦公室並險遭性侵,事後努斯拉特在家長的陪同下勇敢報案,警方也立刻逮捕校長。這卻引起校長同夥的不滿,不但找同學霸凌她,更要求撤銷告訴,但她仍要告到最後,不料對方卻採取更極端的手段,對努斯拉特潑油點火,導致她全身80%重度燒傷,經過搶救後仍宣告不治。10月24日法院判決出爐,包含校長與努斯拉特2位女同學在內的16位嫌犯全數判死刑。

據《BBC》報導,努斯拉特在3月底被校長杜拉(Siraj Ud Doula)叫進辦公室內,並利用各種藉口摸她,事情更加惡化前,努斯拉特跑出校長辦公室,事後在父母陪同下,前往警局報案,當天警方也逮捕校長,但卻讓努斯拉特的處境更糟。

校長的同夥得知消息後,就要求同學霸凌努斯拉特。4月6日霸凌的同學對努斯拉特聲稱她的朋友正在被打後,就將她帶到頂樓。沒想到等她的卻是一群蒙面人,並威脅她若不撤銷告訴,就要在她身上點火,造出努斯拉特不堪受辱才自殺的假象。

但努斯拉特卻抵死不從,蒙面人就將她壓住,被在她身上淋油放火,使努斯拉特全身重度燒傷。被送往醫院的途中,努斯拉特透過哥哥的手機,錄下自己被迫害的聲明,並說:「校長摸了我,只有最後一口氣我也會與犯罪戰鬥到底」。最終燒傷讓努斯拉特痛苦4天後,醫院在4月10日醫院宣告她離世。

事後警方根據努斯拉特生前錄的聲明,逮捕15名嫌犯,其中有7位是與凶殺案有關,另外8位則是虐待努斯拉特的人,這起事件也震驚全國,使上千萬人參加她的葬禮。

法院判決結果在10月24日揭曉,16位涉案的嫌犯全數被判決死刑,負責該事件的檢察官艾哈邁德(Hafez Ahmed)說:「該裁決證明在孟加拉,沒有殺人犯可以逃避法律的制裁。」

