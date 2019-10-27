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校長摸了我！19歲少女指控性騷「慘遭淋油燒死」　死前苦喊：我要戰鬥到底

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受害的19歲少女努斯拉特。（圖／翻攝自BBC）

▲受害的19歲少女努斯拉特。（圖／翻攝自推特／@TheMdMamun）

圖文／周刊王

孟加拉一位19歲少女努斯拉特（Nusrat Jahan Rafi）於3月27日被校長叫進辦公室並險遭性侵，事後努斯拉特在家長的陪同下勇敢報案，警方也立刻逮捕校長。這卻引起校長同夥的不滿，不但找同學霸凌她，更要求撤銷告訴，但她仍要告到最後，不料對方卻採取更極端的手段，對努斯拉特潑油點火，導致她全身80%重度燒傷，經過搶救後仍宣告不治。10月24日法院判決出爐，包含校長與努斯拉特2位女同學在內的16位嫌犯全數判死刑。

16位加害人。（圖／翻攝自推特）

▲16位加害人。（圖／翻攝自推特）

據《BBC》報導，努斯拉特在3月底被校長杜拉（Siraj Ud Doula）叫進辦公室內，並利用各種藉口摸她，事情更加惡化前，努斯拉特跑出校長辦公室，事後在父母陪同下，前往警局報案，當天警方也逮捕校長，但卻讓努斯拉特的處境更糟。

校長的同夥得知消息後，就要求同學霸凌努斯拉特。4月6日霸凌的同學對努斯拉特聲稱她的朋友正在被打後，就將她帶到頂樓。沒想到等她的卻是一群蒙面人，並威脅她若不撤銷告訴，就要在她身上點火，造出努斯拉特不堪受辱才自殺的假象。

數千萬人參加努斯拉特的葬禮。（圖／翻攝自推特）

▲數千萬人參加努斯拉特的葬禮。（圖／翻攝自推特）

但努斯拉特卻抵死不從，蒙面人就將她壓住，被在她身上淋油放火，使努斯拉特全身重度燒傷。被送往醫院的途中，努斯拉特透過哥哥的手機，錄下自己被迫害的聲明，並說：「校長摸了我，只有最後一口氣我也會與犯罪戰鬥到底」。最終燒傷讓努斯拉特痛苦4天後，醫院在4月10日醫院宣告她離世。

事後警方根據努斯拉特生前錄的聲明，逮捕15名嫌犯，其中有7位是與凶殺案有關，另外8位則是虐待努斯拉特的人，這起事件也震驚全國，使上千萬人參加她的葬禮。

法院判決結果在10月24日揭曉，16位涉案的嫌犯全數被判決死刑，負責該事件的檢察官艾哈邁德（Hafez Ahmed）說：「該裁決證明在孟加拉，沒有殺人犯可以逃避法律的制裁。」


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