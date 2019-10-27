貧窮線公布！貧戶比前3縣市「雙東+彰化」　每百人有近8個低收戶…關鍵曝

▲衛福部日前公佈109年度各縣市最低生活費。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

衛福部日前公佈109年度各縣市最低生活費，受矚目的除了台北市、新北市、桃園市、台中市、金門縣與連江縣等6縣市貧窮線上調，貧戶占比最高的前3縣市也受到網友討論，分別就是台東縣、屏東縣和彰化縣，其中台東地區，每100個人就有近8個是中低收入戶，貧戶比居高不下。

衛福部社工司司長李美珍日前受訪時表示，各縣市最低生活費標準，是依照《社會救助法》第4條，以該地區最近一年每人可支配所得中位數60%訂定，但新年度計算數額若較現行生活費變動達5%以上，就應進行調整。衛福部每年9月會計算出新年度數額，並於10月初公告。

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依據衛福部統計，目前全台低收入戶約有14萬2456戶、30萬2698人，中低收戶有10萬9807戶、31萬8432人。其中貧戶占比最高的3縣市分別是台東縣、屏東縣和彰化縣，看看去年4月底統計的數據，低收及中低收入戶占比最高的台東縣，每100人就有7.85個中低收、低收入戶；其次是屏東縣7.63％，再來彰化縣6.13％。

據《中時電子報》報導，台東縣政府社會處表示，因為台東大多是農業人口、收入也不高，外加人口老化和身心障礙者比例高，讓很多人只能選擇在家照看、不能外出工作。不過雖然貧戶占比最高，台東縣長饒慶鈴說，近幾年台東貧戶有減少趨勢，會繼續努力。

屏東縣政府則表示，屏東縣就業人口的職業性質以農業、觀光業為主，所以不易納入薪資所得，在縣長上任後已經致力脫貧，除了就業外、也會著手教育方面。彰化縣政府也認為，貧戶占比不是問題關鍵，官方近年積極從社區著手，透過社會安全網發掘並教育，協助民眾脫貧，也指出彰化兒少發展帳戶人數是全國第2名。

中低收入戶標準為最低生活費乘以1.5倍，以此推算，6縣市標準亦往上調，台北市調高至2萬4293元，新北市調高至2萬3250元，桃園市調高至2萬2922元，台中市調高至2萬1894元，金門縣與連江縣調高至1萬7472元。李美珍表示，符合資格者現在就能開始申請，因為標準調高，明年中低收入戶人數理論上還會增加。

▼100年度至109年度貧窮線一覽表。（圖／取自社工司網站）