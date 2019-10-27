MiG-35可控無人機變「指揮所」　普丁開俄非峰會搶換機市場

▲MiG-35。（圖／翻攝自米格官網）

記者黃聖庭／綜合報導

俄羅斯米格集團開發的MiG-35今年終於有兩架正式服役，這款新型的戰鬥機位在第四代到第五代戰機之間，打算搶攻非洲市場，汰換他們老舊型的MiG-21。俄羅斯總統普丁23日在索契(Sochi)召開首次「俄非峰會」，除了強化雙邊夥伴關係之外，其主要目的也和軍購有關。

▲俄非峰會於23-24日舉行。（圖／路透社）

「俄非峰會」共有54個國家代表參加，其中有數十位是國家元首，根據Military.com報導，此次會議重要目的也牽涉到軍售案，MiG-35是俄羅斯近年來力推的主要項目之一，其他還有Tu-160轟炸機直接飛到南非進行展示。

報導中提到，米格執行長塔拉申科(Ilya Tarasenko)22日表示，他們和非洲許多國家的軍售已長達50年，數量超過2000架橫跨第二、三、四代的米格戰機，參與若干區域軍事衝突，展現絕佳的耐用性能；目前阿爾及利亞使用比較新的MiG-29，安哥拉、利比亞等十幾個國家還在使用老舊的MiG-21，即將要面臨換裝。

▲莫斯科航展中的MiG-35。（圖／路透社）

MiG-35是一款第四代戰鬥機，從2007年首飛直到今年有2架正式交付俄羅斯空軍，最新版本加入一些第五代戰機的新科技，米格集團發言人克拉夫琴科(Anastasia Kravchenko)在今年6月的巴黎航空展中提到，MiG-35加入「無人機網絡」的功能，由MiG-35當作指揮所，操控無人機進行任務，是未來空戰的重要關鍵之一。

▲MiG-35外型與MiG-29有些相近。（圖／翻攝自米格官網）

MiG-35其他科技還包含主動電子掃描陣列(AESA)雷達、可同時追蹤空中和地面多個目標；強化發動機性能，提高機動性並有助「短場起降」，減少跑道距離需求。其他還有增強匿蹤塗層、紅外線感測；駕駛艙採用全新數位化座艙，設計使用開放式架構，有利於整合未來各種武器。