2技術學院想轉科大申請失敗　教育部曝關鍵：陷入迷思

▲教育部呼籲各校別陷入改名迷思，要端出好的辦學特色才是重點。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

少子化問題逐年擴大，衝擊大專校院招生，全台目前只剩10所技術學院，部分學校企圖改名科大吸引學生，今年黎明技術學院和經國管理暨健康學院提出申請，都未通過審核。教育部呼籲各校別陷入改名迷思，要端出好的辦學特色才是重點。

以教育部提供資料顯示，全台技術學院剩10所，科大61所，技術學院若想改名，校舍、師資、空間設備、辦學績效等條件都要符合一定標準。教育部指出，也會請15名專家學者組成審議委員會，根據學校提的計畫進行審查。教育部說明，審議委員會除檢視學校未來校務經營規劃，也會針對課程、師資等指標評判，還會實地訪評狀況，進行綜合考量，最後15名委員會討論、投票表決是否通過改名案。

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對於不少技術學院想申請改名科大，教育部表示，其實技術學院和科大都一樣有學士文憑，技術學院也沒比科大差一級，或高低之分，只是家長和學生會有刻板印象，認為技術學院較不好。

根據《中央社》報導，教育部技術職業司長楊玉惠提到，技術學院改名科大後和招生未必正相關，這是學校的「迷思」，不是改名後招生就一定會好轉，過去也有學校改名科大，但招生沒起色，她強調很多技術學院其實都很有特色，別急著想改名，應思考用辦學特色吸引學生。