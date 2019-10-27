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桃園男吵架負氣離家10餘年　警送他到樓下...按下對講機放心了

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▲離家多年的黃男在警方勸導下往其子住處。（圖／桃園警分局提供）

▲離家多年的黃男在警方勸導下前往其子住處樓下。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市黃姓男子10多年前與家人大吵一頓後負氣離家，如今仍不敢奢想踏進家門，27日獨自落莫坐在路邊，適巧為桃園警察分局大樹派出所警員盧奕辰及黃書賢巡邏經過，發現盤查為失蹤協尋對象，經耐心勸導並聯繫其子後送返家門，了卻在外漂泊重享天倫。

▲負氣離家多年的黃姓男子終於踏上返家之路。（圖／桃園警分局提供）

▲負氣離家多年的黃姓男子終於踏上返家之路。（圖／桃園警分局提供）

黃男得知家人通報警方協尋感到很意外，喃喃唸著「他們找我要做什麼」，員警將其送返所內休息，與其攀談瞭解，黃男因為與家人發生嚴重爭吵憤而負氣離家，十幾年來四處漂泊與家人未通音訊，輾轉獲得家中的一些消息(如兒子已結婚生子)讓他對於家人增添思念。

警方表示，黃男長期對於家人的愧疚感，讓他始終提不起勇氣回家，猶如電影黃絲帶的情節讓員警為他感到辛酸，於是聯繫黃男的兒子，得知尋獲父親的消息後感到詫異又高興，因為父親在他就讀國中時離家就毫無音訊，家人擔心了許久突然獲得好消息，真的非常高興。原本黃男猶豫不知如何面對家人，經員警勸導同意先回家看看，並送他到住宅樓下，當按下電鈴時對講機傳來熟悉歡迎他回家的問候，讓他滿懷感慨，也感謝員熱情幫助得以返家。

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