投票通過已婚男當神父　天主教會有望打破「百年獨身」傳統

▲教宗方濟各預計今年底前回應關鍵提案。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

羅馬天主教主教26日投票，以128票贊成、41票反對通過一項提案，允許部分已婚男子在偏遠的亞馬遜地區被任命為神父，不過這還需要教宗方濟各（Pope Francis）批准。方濟各此前曾表示，他願意抱持開放心胸，探討讓已婚男子被授以聖職的可能性。

CNN報導，天主教會主教26日以128贊成票通過提案，准許有婚姻的男子在亞馬遜地區可被授封為神父，但只限於神父人力短缺的部分教堂。至於提議是否能生效，還需要獲得方濟各批准，他預計今年底前會回應，如果他點頭，對於教堂來說等同打破數百年來維持「獨身神父」的傳統。

為期3周的主教會議在梵蒂岡舉行，討論了影響亞馬遜地區的環境與宗教議題，其中授封已婚男子神職的提議是最具爭議的問題之一。亞馬遜地區與世界各地的184名主教與神父受邀，還有35名女性被邀請，不過她們沒有投票權。

此次除了投票表決是否讓已婚男性擔任神父，還有另一項提議建議繼續探討讓女性執事的可能性。方劑各2016年設立的委員會中，對此沒有得出任何實質性的結論。

BBC報導，依據會議提案，品德高尚的已婚男子可以在部分偏遠地區擔任神職。支持改變的人士認為，這並不是要翻轉神父獨身的規則，而是一種豁免，正當的多樣性不會傷害教會的交流與團結。