塞車卡平交道13秒！他挨罰4.5萬元還吊照　法官認「無法估算路況」撤罰

▲因前方塞車，導致張男駕車在平交道上停留13秒，事後遭挨罰。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

一名張姓男子2018年間行經桃園一處平交道時，因前方塞車，導致他駕車在平交道上停留13秒，事後竟遭舉發有「於鐵路平交道臨時停車」之違規事實，且違反道路交通管理處罰條例。對此，北市交裁所裁罰他4萬5千元，並吊扣駕駛執照12個月及施以道路交通安全講習。張男不服提起行政訴訟，台北地院則認為一般人都無法正確估算前方路況，遂判決撤罰。

判決指出，張男2018年7月2日下午4時許，駕車行經桃園市桃園區國際路一段的平交道，當時前方車輛因塞車停止不前，導致張男車尾卡在平交道上13秒鐘，不料，事後卻收到4萬5千元的罰單，並吊扣駕駛執照12個月及施以道路交通安全講習。

張男不服，遂提起行政訴訟，他供稱當天通過平交道時，因有其他車輛突然插隊，且前方路口又轉為紅燈，他才無法及時駛離，他認為自己並沒有上下人客或裝卸物品之行為，不符合「臨時停車」定義，且無法預見會塞車，更表示僅停留短短13秒，不足以造成危險，要求撤罰。

對此，北市交裁所抗辯，張男未視路況是否能讓他通過平交道，卻仍前行導致違規臨停在平交道範違內，原處分並無違法。台北地院審理時，舉發員警曾到場作證，表示該平交道車流量大，經常有駕駛人未算好足夠距離，導致卡在鐵軌上。

經法官勘驗現場照片，發現平交道附近也未設置前方路口的同步預告號誌，認為一般人都無法正確估算前方路況，進而決定要停等還是通過。此外，根據張男的行車紀錄器畫面，他當下確實被其他車輛插隊，然後卡住無法前進，因此法官認定他主觀上無違反行政法上義務之故意或過失，遂判撤銷原處分，訴訟相關費用共930元應由敗訴的北市交裁所負擔。

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