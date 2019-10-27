郭台銘第3場感恩會台中登場　蔡沁瑜：感謝楊秋興、傅崐萁厚愛　

▲蔡沁瑜表示，郭董目前朝成立智庫、政經學校和立委選舉努力。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

前鴻海董事長郭台銘感恩見面會第3站27日下午在台中市登場，永齡基金會發言人蔡沁瑜在活動前受訪表示，有關前高雄縣長楊秋興希望郭董能重新考慮參選總統，以及前花蓮縣長傅崐萁建議如果韓國瑜當選就擔任閣揆一事，蔡除感謝2位外並說，郭董已經說過不選了，現階段就是朝成立智庫和政經學校為主。

蔡沁瑜說，台中站感恩見面會是第3站，現場有3千個位置，以往出席率在7成至7成5之間，但是今天天氣很好，加上台中郭粉都非常熱情，會準備更多位置。

有媒體問到前高雄縣長楊秋興說過，韓國瑜民調持續下滑，希望郭董能重新考慮參選總統，以及前花蓮縣長傅崐萁建議，如果韓國瑜當選總統，能讓郭董擔任行政院長，蔡沁瑜表示，謝謝楊這麼熱情的支持，但大家各有各的生涯規劃，至於傅的提議，因為郭董已經不參選了，所以傅的人事安排，跟郭沒有關係。

蔡沁瑜表示，目前郭董努力目標就是成立智庫和政經學校，以及未來在國會能有一席之地，以利推動6大政策，郭家軍提名立委人選採重質不重量，目前先暫時提名土城三峽區的李縉穎，以及岡山路竹區的黃韻涵，其他選區人選方面，如果有和友軍重疊，就先各自努力，然後再以協調或民調決定。

以台中北北屯區為例，外傳郭家軍有可能推出幕僚郭昕宜參選，如果成真，就會和台灣民眾黨所提的謝文卿票源可能有重疊，蔡說，她不便代郭昕宜回答。

至於她本人參選意願，蔡沁瑜說，目前她要做的事情滿多的，包括政經學校、自媒體等籌備工作，加上她的發言人角色也深受郭董信賴，所以日後還是會以發言人的身分幫助各選區需要輔選的人，所以她個人不會參選。

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