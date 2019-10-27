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華航護海洋！率500員工赴沙崙海灘淨灘　清除210kg垃圾

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▲▼中華航空資深副總經理高星潢日帶領華航集團員工前往淡水沙崙海灘進行淨灘活動。（圖／華航提供）

▲華航集團員工前往淡水沙崙海灘進行淨灘活動。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

為響應國際淨灘活動，中華航空26日，在資深副總經理高星潢帶領下，有近500名華航及華信航空員工及家眷，前往淡水沙崙海灘舉行淨灘活動，共清除210公斤垃圾。現場邀請到專業淨灘志工，透過遊戲互動傳遞海洋永續觀念，以實際行動愛護地球。

華航淨灘活動自2011年至今已逾2千人次響應，今年適逢60周年，淨灘地點有別以往。經參考在台淨灘組織建議，首度移師到淡水沙崙海灘舉辦，在專業志工帶領下，讓參與者瞭解水資源、淨灘與源頭減量、減塑的重要性，期盼海洋永續不只從自身做起，更要將理念延續傳遞，環保從「心」出發。

▲▼華航。（圖／華航提供）

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▲華航致力企業社會責任2011 年成立志工社，除淨灘活動外，每月安排機師、空服員前往鄰近學校進行航空知識和英語教學，鼓勵並培養學童國際觀。（圖／華航提供）

華航今年度已辦理大園區竹圍及溪海等數所國小學校志工教學共計10場，受惠學生逾700人，並持續舉辦圍爐、敬老、淨灘等公益活動，致力達到社會均衡發展的目標。

另外，華航推動各項節能作業屢獲殊榮，2017年起華航企業總部行政大樓及訓練中心陸續榮獲內政部「鑽石級」綠建築標章；2019華航松山園區榮獲台北市節能領導特別獎，同年國際碳揭露CDP組織評比為「標竿企業等級（A- / Leadership）」，是國內唯一連續4年名列道瓊永續指數（DJSI）的運輸業者。

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