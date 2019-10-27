華航護海洋！率500員工赴沙崙海灘淨灘　清除210kg垃圾

▲華航集團員工前往淡水沙崙海灘進行淨灘活動。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導



為響應國際淨灘活動，中華航空26日，在資深副總經理高星潢帶領下，有近500名華航及華信航空員工及家眷，前往淡水沙崙海灘舉行淨灘活動，共清除210公斤垃圾。現場邀請到專業淨灘志工，透過遊戲互動傳遞海洋永續觀念，以實際行動愛護地球。

華航淨灘活動自2011年至今已逾2千人次響應，今年適逢60周年，淨灘地點有別以往。經參考在台淨灘組織建議，首度移師到淡水沙崙海灘舉辦，在專業志工帶領下，讓參與者瞭解水資源、淨灘與源頭減量、減塑的重要性，期盼海洋永續不只從自身做起，更要將理念延續傳遞，環保從「心」出發。

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▲華航致力企業社會責任2011 年成立志工社，除淨灘活動外，每月安排機師、空服員前往鄰近學校進行航空知識和英語教學，鼓勵並培養學童國際觀。（圖／華航提供）

華航今年度已辦理大園區竹圍及溪海等數所國小學校志工教學共計10場，受惠學生逾700人，並持續舉辦圍爐、敬老、淨灘等公益活動，致力達到社會均衡發展的目標。

另外，華航推動各項節能作業屢獲殊榮，2017年起華航企業總部行政大樓及訓練中心陸續榮獲內政部「鑽石級」綠建築標章；2019華航松山園區榮獲台北市節能領導特別獎，同年國際碳揭露CDP組織評比為「標竿企業等級（A- / Leadership）」，是國內唯一連續4年名列道瓊永續指數（DJSI）的運輸業者。