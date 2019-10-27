先戴手套再抓人？三峽警遭吸毒犯咬傷　督察組長竟回「誰教你不戴手套」

▲警員抓毒蟲遭咬傷，三峽警分局督察組長邱錦堂（左二）冷語說「誰叫你不戴手套」 。（圖／翻攝自臉書三峽警好讚）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局2名警員在逮捕毒蟲時，遭到反抗，過程中一名警員還遭到犯嫌咬傷手指，擔心受到感染，事後跑到醫院驗血，分局督察組長發現後，不但沒有讚許同仁努力，當場冷言地說「誰叫你不戴手套」，同仁聽到相當灰心，並抱怨「抓人哪會先戴手套再抓」，組長還解釋說「出自關心提醒要戴手套」。

23日晚間，新北市三峽派出所2名警員在執行勤務時，盤查一名董姓毒蟲，遭到激烈反抗，在逮捕過程中，蕭姓警員被董嫌張嘴咬到左手手指，仍忍痛將他壓制上銬，在他身上起獲多包海洛因及安非他命等毒品，隨即帶回派出所偵訊，依法移送。

事後多名警員在所內談論逮捕過程，三峽警分局督察組長邱錦堂剛好到場督勤，聽到同仁抓毒蟲被咬受傷，擔心有感染HIV疑慮，還到醫院抽血做檢查，沒想到邱組長竟冷言地說「誰叫你不戴手套」，當場警員們聽到後面面相覷，內心卻相當心寒，不體恤第一線執勤警員就算了，怎會說風涼話呢。

此事在所內傳開，有警員抱怨說「我們不是救護人員，平常不會配戴手套，更何況在攔檢盤查逮捕時，怎會有時間先戴手套再抓人」，事後邱組長還解釋說是基於關心同仁出自於提醒，要懂的自我保護，才會說怎不戴上手套？

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